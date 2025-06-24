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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    6 комментариев
    24 июня 2025, 07:53 • Новости дня

    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на жесткие меры денежно-кредитной политики, фармацевтическая и частично химическая отрасли в России продолжают демонстрировать ускоренный рост, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

    По словам Гангана, в экономике страны складывается крайне неоднородная ситуация. Он отметил, что в некоторых отраслях, таких как черная металлургия, газовый сектор и отдельные направления гражданского машиностроения, выпуск продукции даже снижается, передает ТАСС.

    Однако другие сферы, в частности фармацевтика, производство медицинского оборудования, лакокрасочных материалов и удобрений, продолжают демонстрировать значительный рост.

    Ганган добавил, что на данный момент Банк России фиксирует именно замедление темпов роста в экономике, а не рецессию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик.

    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня
    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


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    21 июня 2025, 09:41 • Новости дня
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства.

    «Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», – передает ТАСС его слова.

    «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», – указал Путин.

    Он добавил, что украинские власти должны руководствоваться национальными интересами, а не интересами марионеточных режимов, выступающих против России.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    В Тульской области объявили ракетную опасность

    Власти Тульской области объявили ракетную опасность

    В Тульской области объявили ракетную опасность
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщает министерство региональной безопасности региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

    Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

    За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Минобороны: Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате успешного наступления подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили углубленное продвижение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР.

    До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    23 июня 2025, 18:07 • Новости дня
    В Архангельске запустили производство удобрений из отходов алмазодобычи

    Ученые создали первую партию удобрений из сапонита для аграриев

    Tекст: Денис Тельманов

    В Архангельской области заработала установка по выпуску гранулированных удобрений из сапонита, содержащегося в отходах алмазодобывающего предприятия.

    Производство удобрений на базе сапонита стартовало на предприятии «Севералмаз» в Архангельской области, передает ТАСС. Разработку и запуск опытно-промышленной установки обеспечили специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и научного центра «Российская Арктика».

    Первая партия новой продукции уже получена, а сам агрохимикат прошел государственную регистрацию.

    Как рассказал первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев, «проведенные исследования показали, что сапонит, содержащийся в хвостах Ломоносовского ГОКа, обладает уникальными свойствами, благодаря чему может использоваться при производстве удобрений, для изготовления бетона и других строительных материалов, добавки для буровых растворов, а также, в перспективе – медицинских препаратов».

    Сейчас ученые завершили запуск и наладку установки по производству гранулированных минеральных продуктов, впереди – окончание монтажных работ.

    Анализы проб показали, что в сапоните преобладают кремний и магний, также содержатся железо, кальций, алюминий, натрий, калий, водород, титан, фосфор и углерод. Такие свойства позволяют использовать материал в качестве мелиоранта и кальциево-магниевого удобрения для сельского хозяйства.

    Эксперименты показали, что сапонит способствует задержке нитратов и вымыванию калия в торфяной почве, а на минеральных почвах его можно применять без дополнительных удобрений. Проект реализуется в сотрудничестве с НОЦ «Российская Арктика» согласно постановлению Правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа ввела высокие пошлины на российские удобрения, чтобы ограничить доходы России. Россия добилась рекордных успехов в сельском хозяйстве по производительности труда.

    Эксперты отметили, что Россия продолжит наращивать экспорт удобрений несмотря на новые ограничения. В Европе закрылись собственные химические заводы, что приведет к негативным последствиям для региона.

    На конференции «Россия – Латинская Америка» обсудили развитие органического сельского хозяйства и инновации, подчеркнув значительный экспорт российской аграрной продукции.

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    21 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении украинцев к дружбе с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство граждан Украины заинтересованы в поддержании дружеских отношений с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью Sky News Arabia российский лидер напомнил, что вопросы двусторонних отношений обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и тогда стороны находились на грани подписания соглашения, передает РИА «Новости».

    «Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», – сказал Путин.

    Ранее в интервью Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства. Он также заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами.

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    21 июня 2025, 22:40 • Новости дня
    Мединский рассказал о важном помощнике в переговорах с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».

    «Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», – сказал Мединский в интервью.

    Он добавил, что за многие десятилетия менялось множество вещей, но люди оставались прежними.

    «Те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки – все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», – поделился Мединский.

    Говоря о двойной роли в ходе переговоров, когда он является одновременно и участником исторических событий, и историком, он заметил, что это «весьма поучительно… Интересно».

    Мединский отметил, что мы живем в «учебнике истории», поэтому сейчас как никогда важен системный подход к изучению истории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, заявил один из авторов, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.

    До этого Мединский обещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.

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    22 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Захарова: Переговоры России и Украины идут в правильном направлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche отметила, что уже проведены два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня, на которых были достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере, в частности о значительных обменах военнопленными и гражданскими задержанными. Она подчеркнула, что стороны обменялись меморандумами с конкретными предложениями по урегулированию кризиса, передает РИА «Новости».

    Дипломат также обозначила ключевые приоритеты России на переговорах. В числе главных требований – получение четких гарантий о разрыве Украины с НАТО, а также обеспечение соблюдения базовых прав и свобод граждан на Украине независимо от языка, национальности или религии. Она отметила, что Москва готова добиваться своих целей как политическими, так и военными методами.

    Среди обязательных условий России – международное признание входа Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав. Захарова добавила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию, создавая для Украины менее выгодные условия.

    Коснувшись темы эвакуированных детей, Захарова заявила, что Киев и западные страны распространяют ложные сведения об этой ситуации. Она подчеркнула: «Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся». Представитель МИД добавила, что Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий.

    В пятницу Захарова сообщила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

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    21 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

    Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская экономика показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов. Это происходит на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. О структурных изменениях в российской экономике и о новом миропорядке президент России Владимир Путин говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

    Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %,  несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

    Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

    «Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

    По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

    В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

    В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. –  Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».

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    21 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение базы бригады ВСУ «Лють» в ДНР
    Минобороны показало уничтожение базы бригады ВСУ «Лють» в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Удар был нанесен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, операторы российских БПЛА поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах Клебан-Быка и Яблоновки.

    Ранее у населенного пункта Конотоп в Сумской области оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил пункт постоянной дислокации ВСУ.

    Также на прошлой неделе российский ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по командному пункту украинской группы «Луганск» в Дружковке на территории ДНР.

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    22 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    «Северяне» перемололи «пушечное мясо» ВСУ, отразив 17 провальных контратак

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командиры ВСУ направили более 100 солдат в безуспешные контратаки.

    «За сутки враг предпринял 17 безуспешных контратак: в окрестностях Андреевки и на направлении Кондратовки, в районе Новониколаевки, три около Алексеевки, четыре на подступах к Яблоновке, три в Юнаковке и пять на позиции Северян в окрестностях села Садки», – сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    По словам российских бойцов, в контратаках принимало участие «пушечное мясо». Всего в 17 контратаках противник задействовал свыше 100 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, а остальные бежали на исходные позиции.

    Шесть штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, станцией РЭБ и ПУ БПЛА «Северяне» уничтожили на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске зачистили 23 домовладения, на направлении села Волчанские Хутора  выбили врага из трех опорных пунктов.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров, согласно данным NYT.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

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    Китай топит самого богатого человека Франции

    «Cамый большой кризис в истории». Такими словами финансовые аналитики описывают происходящее с компанией, которая еще недавно была самой дорогой во Франции, а ее хозяин – самым богатым человеком планеты. О чем идет речь и при чем тут события, происходящие в далеком от Европы Китае? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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