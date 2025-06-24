Данные Дмитриева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Tекст: Антон Антонов

Причиной внесения главы РФПИ в базу сайта названы «финансирование России» и «участие в информационных операциях» против Украины, передает ТАСС.

Дмитриев был включен в списки экстремистского сайта еще в декабре 2020 года, однако администрация портала продолжает следить за его активностью. Также отдельное внимание уделяется членам семьи Дмитриева. На странице говорится, что создатели сайта пытались получить информацию о его отце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев принимал участие в переговорах президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Дмитриев и сам вел переговоры с Уиткоффом в Петербурге. В апреле Дмитриев совершил визит в США, где встречался с ключевыми чиновниками администрации Дональда Трампа.

Сайт «Миротворец» был основан в 2014 году и занимается публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению его авторов, якобы угрожают национальной безопасности Украины.