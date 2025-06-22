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Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
В утренней атаке на Израиль Иран использовал ракеты Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками и новыми тактиками, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Иран впервые использовал баллистические ракет Kheibar Shekan с несколькими боеголовками, они относятся к третьему поколению ракет, передает РИА «Новости».
Заявленная дальность полета Kheibar Shekan составляет около 1,5 тыс. километров.
Ранее Тегеран сообщал, что в ходе утренней атаки целями стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры управления и командования различных уровней.
Армия Израиля заявляла, что пусковые установки, из которых утром в воскресенье наносились удары по израильской территории, якобы нейтрализованы в ходе атаки израильских ВВС.