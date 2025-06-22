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Трамп пообещал обратиться к нации после бомбардировок Ирана
Американский президент Дональд Трамп после ударов по ядерному кластеру Ирана заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
«Я выступлю с обращением к нации в 22.00 (05:00 мск) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране. Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», – написал он в соцсети Truth Social.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
При этом утром воскресенья три высокопоставленных иранских чиновника заявили NYT, что, по их мнению, американские войска бомбили Фордо и Натанз около 2.30 утра в Иране.