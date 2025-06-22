Reuters узнало о нежелании Израиля ждать заявленные Трампом две недели

Reuters: Израиль стремится к быстрому разрешению вопроса с Ираном

Tекст: Ирма Каплан

Израиль может действовать в одиночку до истечения срока, о котором ранее заявил глава Белого дома, сообщили два источника, на фоне дебатов в команде Трампа о том, следует ли вмешиваться США в ближневосточный конфликт, передает Reuters.

«Два источника, знакомых с вопросом, сообщили, что Израиль сообщил о своих опасениях должностным лицам администрации Трампа в четверг, когда состоялся, как они это описали, напряженный телефонный разговор», – говорится в материале.

Израильские официальные лица заявили, что не хотят ждать две недели, о которых президент США заявил в четверг, назвав крайним сроком принятия решения о том, будут ли США участвовать в войне Израиля и Ирана.

Среди израильских участников телефонного разговора были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и военный начальник Эяль Замир, согласно источнику.

Израильтяне считают, что у них ограниченное окно возможностей для действий против глубоко зарытого объекта в Фордо, сообщили источники. США являются единственной страной, у которой есть бомбы для уничтожения бункеров, достаточно мощные, чтобы достичь объекта, который вырыт в склоне горы, напомнило агентство.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit отправлены с авиабазы в Миссури в направлении военной базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

До этого в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.