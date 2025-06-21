Глава МИД Ирана назвал «очень опасным» возможное участие США в атаках Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

Заявление Аракчи прозвучало на 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Стамбуле, сообщило турецкое госагентство Anadolu, передает РИА «Новости». По словам главы МИД Ирана, возможное присоединение США к нападению Израиля на Иран станет «очень опасным для всех».

Аракчи также отметил, что такой сценарий был бы «очень прискорбным» для всех вовлеченных сторон.

Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерегал от прямого вмешательства страны в эскалацию между Израилем и Ираном, настаивая на минимальном участии Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.