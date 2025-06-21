В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
Глава МИД Ирана назвал «очень опасным» возможное участие США в атаках Израиля
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.
Заявление Аракчи прозвучало на 51-м заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Стамбуле, сообщило турецкое госагентство Anadolu, передает РИА «Новости». По словам главы МИД Ирана, возможное присоединение США к нападению Израиля на Иран станет «очень опасным для всех».
Аракчи также отметил, что такой сценарий был бы «очень прискорбным» для всех вовлеченных сторон.
Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил вступление США и Британии в конфликт с Ираном.
Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерегал от прямого вмешательства страны в эскалацию между Израилем и Ираном, настаивая на минимальном участии Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.