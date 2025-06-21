СМИ сообщили о переброске США бомбардировщиков на базу в Индийский океан

UK Defence Journal сообщил о срочной переброске США бомбардировщиков B-2 Spirit

Tекст: Вера Басилая

Переброску бомбардировщиков с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури к стратегической базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане осуществили американские военные, сообщает UK Defence Journal.

B-2A Spirit сопровождали восемь самолетов-заправщиков. Издание уточнило, что эта операция проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечается, власти США приняли решение о переброске для усиления своих позиций в регионе.

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