В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.7 комментариев
СМИ сообщили о переброске США бомбардировщиков на базу в Индийский океан
UK Defence Journal сообщил о срочной переброске США бомбардировщиков B-2 Spirit
Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit отправлены с авиабазы в Миссури в направлении военной базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает UK Defence Journal.
Переброску бомбардировщиков с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури к стратегической базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане осуществили американские военные, сообщает UK Defence Journal.
B-2A Spirit сопровождали восемь самолетов-заправщиков. Издание уточнило, что эта операция проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечается, власти США приняли решение о переброске для усиления своих позиций в регионе.
Ранее в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.
США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.
Также сообщалось, что в Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, оснащенных противоракетными системами.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.