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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    21 июня 2025, 14:26 • Новости дня

    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море

    Tекст: Александра Юдина

    В Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, вооруженных противоракетными системами, пишет USNI News со ссылкой на военный источник.

    По словам собеседника издания, два корабля USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые раньше находились на базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море и присоединились к трем другим эсминцам – USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что все эти корабли способны перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, по информации USNI News, еще два американских ракетных эсминца – USS Forrest Sherman и USS Truxtun – действовали в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    Ранее США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.

    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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    20 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам

    Богданов сообщил о продолжающемся диалоге МИД России с Сирией по базам

    МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России сохраняет взаимодействие с Сирией по вопросам, связанным с размещением российских баз, и выражает надежду на достижение взаимопонимания с новыми властями страны, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов.

    Замглавы министерства Михаил Богданов сообщил, что ведутся диалоги и выражена надежда на достижение взаимопонимания с новыми сирийскими властями, передает РИА «Новости».

    Ранее Кремль заявил, что Россия сохраняет контакты с Сирией по вопросу сохранения баз.

    Президент России Владимир Путин заявил о важности отмены санкций против Дамаска в разговоре с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России»,  если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

    Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

    «Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

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    20 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану

    Министр обороны Израиля приказал ЦАХАЛ усилить удары по объектам Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории, сообщил Ynet.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии усилить удары по объектам на территории Ирана, передает РИА «Новости».

    В публикации Ynet отмечается, что распоряжение направлено на подрыв позиций режима Ирана и сдерживание ракетных обстрелов по израильскому тылу. Кац также подчеркнул необходимость нанести ущерб Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и подразделениям народной милиции «Басидж».

    В министерстве обороны Израиля уточнили, что это решение было принято после оценки ситуации в регионе совместно с начальником Генштаба.

    В четверг израильские военные атаковали ядерные объекты в Араке, Хондабе и Натанзе. Иранская организация по атомной энергии подтвердила эти удары и сообщила о произошедшем МАГАТЭ.

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    Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

    Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов на территории Ирана, связанных с хранением и запуском ракет.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран.

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    20 июня 2025, 23:55 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    @ Thomas Trutschel/imago-images.de//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США в беседе с Андреа Митчелл на телеканале NBC News.

    На вопрос о том, может ли дипломатия дать результаты в течение двух недель, как предполагал президент США Дональд Трамп, Арагчи ответил, что это зависит от того, действительно ли Вашингтон привержен переговорам или просто использует дипломатию в качестве прикрытия для нападения на Иран, пишет портал  Breakingthenews.

    Глава МИД Ирана охарактеризовал недавние действия США по поддержке Израиля как «предательство дипломатии», что ставит под сомнение дальнейшие переговоры.

    «Мы не знаем, как мы можем им доверять», – сказал Арагчи.

    «Он подчеркнул, что Иран не будет напрямую взаимодействовать с США, пока продолжаются израильские атаки. Он также объявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня», – сказано в материале портала.

    40-минутное интервью Арагчи было опубликовано частично на канале NBC News, который заявил, что журналист Андреа Митчелл после окончания интервью с иранским министром узнала о запланированной у него встрече с российским президентом.

    Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

    Ранее в пятницу Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Президент России Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    20 июня 2025, 23:13 • Новости дня
    Трамп заявил об ошибке главы нацразведки Габбард насчет ядерной угрозы Ирана

    Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси, в пятницу, и заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.

    «Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.

    Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.

    «Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».

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    20 июня 2025, 23:43 • Новости дня
    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке, сказал он с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси.

    Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.

    «Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.

    По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.

    «Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.

    Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.

    «Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.

    Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

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    20 июня 2025, 22:38 • Новости дня
    Госдеп заявил, что решения в США по Украине и России примет только Трамп

    Tекст: Вера Басилая

    США наблюдают за ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако решения по этому вопросу в Вашингтоне будет принимать исключительно президент Дональд Трамп, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    По словам Брюс, решения по ситуации между Россией и Украиной в США будет принимать исключительно президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

    Брюс сообщила, что США продолжают пристально следить за ходом переговоров между Москвой и Киевом и не исключают собственного участия в этом процессе. Она также подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, завершить конфликт можно лишь путем достижения соглашения между сторонами.

    В ответ на вопрос о санкциях против России Брюс пояснила, что Дональд Трамп, вероятно, располагает большей информацией о ситуации, чем представители прессы. Представитель Госдепа также указала, что переговорный процесс осложнен и многие детали обсуждений не становятся достоянием общественности.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Путин на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    20 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Стало известно о переброске военно-транспортных самолетов США к границе Ирана

    Flightradar: США направили в район Персидского залива два транспортных самолета

    Tекст: Вера Басилая

    В район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Согласно данным сервиса Flightradar24, два крупнейших в мире военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были направлены в Персидский залив к границам Саудовской Аравии и Кувейта, недалеко от Ирана, передает РИА «Новости».

    Первый самолет с номером RCH2097 вылетел с базы Авиано в Италии 19 июня и был замечен южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии, где пробыл около шести часов, а затем вернулся обратно в Италию.

    Второй самолет с номером 85-0003 и позывным RCH1880 покинул базу Рамштайн в Германии 20 июня и был зафиксирован над территорией Кувейта вблизи населенного пункта Аль-Вафра рядом с границей Саудовской Аравии.

    Самолет шел на высоте 3,3 километра , пункт назначения не был обозначен. Lockheed C-5M Super Galaxy используется для перевозки тяжелой военной техники, в том числе бронированных машин и вертолетов.

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    США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.

    Кремль заявил о возросшей обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля.

    Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

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    21 июня 2025, 05:05 • Новости дня
    Politico узнала об отказе ЕС вводить ограничения цен на российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица сообщили Politico, что ЕС откажется от введения лимита в 45 долларов за баррель российской нефти из-за ирано-израильского конфликта.

    «Конфликт между Израилем и Ираном сделал план по сдерживанию цен на российскую нефть неосуществимым. Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – пишет Politico.

    Это предложение, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была бы снижена с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должно было обсуждаться в понедельник в Брюсселе министрами иностранных дел всего блока. Однако два дипломата подтвердили газете, что растущий конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает.

    «Идея снижения предельного уровня цен, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но сейчас цены растут и падают, ситуация слишком нестабильна», – сказал один из дипломатов.

    Напомним, ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    В свою очередь, президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    21 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Иран заявил о поражении всех целей в ходе ответной атаки по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной этап ответных действий Ирана против Израиля был завершен успешным поражением всех намеченных целей, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В официальном сообщении КСИР, которое приводит IRIB, отмечается, что 18 волна операции «Правдивое обещание 3» завершилась уничтожением военных объектов и центров оперативной поддержки израильской армии в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля, передает РИА «Новости».

    Для ударов использовались многочисленные дроны-камикадзе, боевые беспилотники Shahed-136, а также высокоточные ракеты на твердом и жидком топливе, отметили в КСИР.

    В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Ране высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.

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    21 июня 2025, 11:24 • Новости дня
    Израиль ударил по ядерному объекту в иранском Исфахане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    По словам чиновника, которого цитирует агентство Fars, объект подвергся обстрелу ночью, но был защищен системами противовоздушной обороны, которые открыли огонь по целям, передает РИА «Новости».

    «Ядерный объект в Исфахане также был целью ударов Израиля, враг был встречен огнем ПВО. Большинство взрывов, которые были слышны, связаны с работой ПВО, и конечно, часть из них – с ударами врага», – сказал он.

    Замгубернатора подчеркнул, что тревога по поводу возможных утечек не подтверждается, поскольку опасных веществ в окрестностях выявлено не было.

    Ранее Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо.

    Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

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    20 июня 2025, 15:25 • Новости дня
    При израильской атаке в Иране погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе атаки Израиля на Иран погибли минимум двое гражданских, 14 медработников получили ранения, сообщило иранское министерство здравоохранения в пятницу.

    В ходе удара Израиля погибли два человека, шесть машин скорой помощи повреждены и выведены из строя, 14 медработников получили ранения, указало ведомство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    До этого Израиль заявил, что его 25 истребителей поразили 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет в Иране.

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    20 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не стремится стать посредником у Ирана и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Всегда в таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу, но, на мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть, мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне», – сказал российский лидер.

    Россия находится в контакте как с Израилем, так и с Ираном, и у нее есть некоторые предложения насчет урегулирования конфликта.

    «Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они могут оказаться привлекательными для обеих стран, мы будем этому только рады», – подчеркнул Путин.

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    21 июня 2025, 09:30 • Новости дня
    Замглавы МИД заявил о бесполезности пошлин США для торговли России

    Tекст: Александра Юдина

    Проект закона о 500% пошлинах, внесенный в сенат США, не станет причиной остановки торговли других стран с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    По мнению дипломата, даже при широкой поддержке документа и наличии необходимых американских процедур для его принятия, такой жесткий шаг не отвечает интересам нефтяного рынка, поэтому «вряд ли это наступит», передает РИА «Новости».

    Панкин также отметил, что даже в руководстве США уже высказывались опасения по поводу серьезных негативных последствий для самих Соединенных Штатов и для мирового рынка, если законопроект будет реализован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку конфликт между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей.

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля

    Весь коллективный Запад сплотился вокруг Израиля при его атаках на Иран. Казалось бы, ровно того же, а именно поддержки Ирана, стоило ожидать и от 2 млрд мусульман, населяющих нашу планету. Однако ничего подобного не произошло, некоторые мусульманские страны даже оказали поддержку Израилю. Почему общеисламское единство оказалось мифом? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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