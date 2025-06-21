СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море

Tекст: Александра Юдина

По словам собеседника издания, два корабля USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые раньше находились на базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море и присоединились к трем другим эсминцам – USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans, передает РИА «Новости».



Отмечается, что все эти корабли способны перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, по информации USNI News, еще два американских ракетных эсминца – USS Forrest Sherman и USS Truxtun – действовали в Красном море.

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