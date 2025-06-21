Экс-аналитик ЦРУ счел верными доклад Габбард об отсутствии у Ирана ядерного оружия

Экс-аналитик ЦРУ назвал доклад Габбард об отсутствии ядерной угрозы Ирана верным

Tекст: Ирма Каплан

Макговерн сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что администрация США, похоже, «намерена игнорировать все разведданные и продолжать делать то, что они намерены делать»,

«Тулси Габбард говорит правду. Разведывательное сообщество, как бы плохо оно ни было в отношении Украины и других вопросов, твердо придерживается единогласного решения… Иран прекратил работу над ядерным оружием в конце 2003 года», – сказал он.

По его мнению, президент США Дональд Трамп, который заявил, что директор национальной разведки была «неправа», когда заявила, что Иран не создает ядерное оружие, не совсем корректно действует.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступали многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

Президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.