При ударах Израиля на западе Ирана погибли пять военных

Tекст: Вера Басилая

По данным агентства, по меньшей мере пять военнослужащих погибли, еще девять получили ранения в результате ударов Израиля по объектам в провинции Керманшах на западе Ирана, передает ТАСС.

Власти региона сообщили, атака произошла примерно в 16:00 по местному времени, что соответствует 15:30 по Москве. Целями израильской бомбардировки стали объекты в районе Каср-е-Ширин, который расположен на границе с Ираком.

Израильская армия нанесла удары по 35 объектам, связанным с хранением и запуском ракет на территории Ирана.

Минздрав Ирана сообщил, что с начала конфликта между Ираном и Израилем погибло не менее 430 человек, а число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.