Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?3 комментария
Стало известно о недовольстве мигрантов жизнью в Германии
IAB: 2,6 млн мигрантов захотели покинуть Германию из-за дискриминации
Около 2,6 млн мигрантов рассматривают возможность переезда из Германии из-за дискриминации, расизма и недостаточной социальной адаптации, сообщил немецкий Институт исследований рынка труда и занятости (IAB).
Как передает Анадолу, по данным Института исследований рынка труда и занятости (IAB), примерно четверть мигрантов в Германии, что составляет около 2,6 млн человек, рассматривают возможность уехать из страны. Адвокат Фатих Зингал связал это с ростом расизма и трудностями адаптации из-за интровертного характера немецкого общества.
Зингал заявил: «Эти люди хотят вернуться либо в другую европейскую страну, либо на свою родину». По его словам, мигранты испытывают сложности в социальной интеграции, поэтому часто объединяются в ассоциации по национальному признаку. Он добавил, что многие предпочитают переезд в страны Средиземноморья или за океан, например, в Канаду и Америку.
Адвокат отметил, что мигранты сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы. При одинаковых условиях им необходимо прилагать гораздо больше усилий по сравнению с местными жителями. Он подчеркнул, что расизм ощущается даже на уровне государственных учреждений, в том числе в полиции и школах.
Зингал также обратил внимание, что основную долю среди уезжающих составляют высокообразованные специалисты. В сфере информационных технологий доля желающих покинуть Германию достигла 39%, в финансовом секторе – 30%, в здравоохранении и социальных услугах – 28%. Он предупредил, что массовый отток квалифицированных кадров может вызвать экономические проблемы для Германии.
По его словам, немецкая правовая защита для мигрантов зачастую не работает должным образом, а политики опасаются открыто осуждать дискриминацию, чтобы не потерять голоса избирателей, поддерживающих правые силы.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Германия будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.