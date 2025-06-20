Греф назвал равновесный курс рубля

Tекст: Александра Юдина

По его словам, нынешний курс на уровне 78–79 рублей за доллар значительно ниже экономически обоснованного значения и оказывает сильное негативное влияние на все экспортные отрасли, а также на бюджет страны, передает РИА «Новости».

Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года министерство финансов, по его мнению, будет вынуждено искать новые источники покрытия дефицита. Он предположил, что одним из таких источников, скорее всего, станет рыночное привлечение средств.

Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля, что значительно ниже того значения, которое глава Сбербанка считает равновесным.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин отметил, что нынешнее усиление рубля может негативно отразиться на экономике страны и создать определенные риски.

Ранее Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.