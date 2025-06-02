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Рособрнадзор вынес предостережения ведущим вузам России
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, включая МГУ и ВШЭ
Ведущие российские вузы, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики, получили от Рособрнадзора предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям России, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН и Высшая школа экономики, передает ТАСС. Ведомство потребовало не допускать нарушения обязательных требований и призвало принять меры для их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
В числе получивших предостережения оказались такие вузы, как Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-Греко-Латинская академия и Медицинский институт Цельса.
В перечень также вошли Московский институт электронной техники, МГТУ им. Баумана, Московский государственный лингвистический университет, Московский политех, Саратовский госуниверситет генетики, биотехнологии и инженерии, Владимирский государственный университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Тихоокеанский государственный университет, МГСУ, Дальневосточный федеральный университет и Государственный университет управления.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», – заявили в ведомстве.
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