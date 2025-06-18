В Казахстане отменили концерты Земфиры

Концерты Земфиры в Алма-Ате и Конаеве отменили

Tекст: Евгения Караваева

Концерт певицы Земфиры* (признана иноагентом в России) в Алма-Ате, запланированный на 6 июля на стадионе «Хан-Тенгри», отменен, передает РБК. Изначально Земфира собиралась выступить в Конаеве на стадионе ASP Arena, но организаторы не смогли согласовать площадку, и мероприятие перенесли в Алма-Ату. Но и его не будет.

«У меня плохие новости – концерт в Алма-Ате не состоится», – написала Земфира в своем телеграм-канале, добавив, что «четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине».

Причина отказа не была озвучена. Сервис zakazbiletov.kz подтвердил отмену и предложил обменять билеты на ереванский концерт Земфиры, который пройдет 4 июля 2025 года. Стоимость билетов в Алма-Ате начиналась от 15 тыс. рублей.

Земфира выразила сожаление, что не сможет выступить в Казахстане, и поблагодарила казахскую публику за прошлые концерты и воспоминания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд отказал Земфире в исключении из реестра иноагентов. Кроме того, певица вместе с актрисой Чулпан Хаматовой внесены в украинскую базу «Миротворец» за манипуляцию информацией.