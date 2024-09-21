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Верховный суд отказал Земфире в исключении из реестра иноагентов
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры на статус иноагента
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры* Рамазановой на отказ исключить ее из реестра иностранных агентов.
Верховный суд отказался рассматривать жалобу известной певицы Земфиры* Рамазановой на решение о ее включении в реестр иностранных агентов, передает ТАСС. Данное решение опубликовано в картотеке суда. Земфира была признана иностранным агентом в России, и ее попытка обжаловать это решение в суде не увенчалась успехом.
В материалах суда указано, что предметом иска было признание незаконным и отмена решения о включении Земфиры в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Однако суд отказал в передаче жалобы на рассмотрение в судебном заседании. Таким образом, на данный момент официальное признание Земфиры иностранным агентом остается в силе.
Жалоба была подана в интересах Земфиры Талгатовны Рамазановой. Несмотря на отказ Верховного суда рассматривать дело, возможность подачи жалоб или апелляций в других судебных инстанциях остается открытой. Подобные решения могут иметь значительные репутационные и правовые последствия для артистов и общественных деятелей, включенных в реестр.Напомним, лидеру группы «Ногу свело» Максиму Покровскому* и певице Земфире* Рамазановой было отказано в рассмотрении жалоб на исключение из реестра иноагентов. Ранее Земфира обжаловала отказ исключить ее из реестра в Верховном суде. До этогоМосковский кассационный суд принял решение отказать в удовлетворении жалобы Земфиры с требованиями признать незаконным ее включение в перечень иностранных агентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом