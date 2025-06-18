Tекст: Ольга Иванова

Политические решения в Западной Европе часто принимаются без глубокого анализа исторических фактов, передает ТАСС. Об этом Кнайсль заявила, выступая на сессии «80-летие Великой Победы: обеспечение мира – обязанность стран–победительниц во Второй мировой войне» на Петербургском международном экономическом форуме.

В ходе дискуссии Кнайсль заявила: «То, чему учат в Западной Европе, – это не история вообще». По ее словам, в Брюсселе зачастую отвергается исторический подход, например, к Венгрии и Польше, что она считает ошибкой.

Кнайсль также подчеркнула, что даже среди интересующихся историей европейцев бытует мнение о том, что «Сталин хуже Гитлера». Она рассказала, что за последние два года подробно изучила биографии Сталина, чтобы восполнить свои знания. Бывший министр добавила, что подобные ошибочные представления влияют на формирование антагонизма к русским людям в западном обществе. Кнайсль резюмировала: «Историю нельзя отвергать».

Ранее Кнайсль заявила на телеканале «Спас» о связи иррационального поведения австрийцев и происхождения Гитлера.