Авиакомпании Израиля начали возвращать эвакуированных из Европы на родину

Израильские авиакомпании начали возвращать эвакуированных из Европы на родину

Tекст: Ирма Каплан

Авиакомпании получили одобрение на выполнение специальных рейсов в одну сторону из различных городов Европы. У El Al это Афины, Ларнака, Милан, Париж и Рим; Arkia вылетит из Карпатоса, Ларнаки и Тивата; Israir – из Афин, Варны и Ларнаки, передает ТАСС.

Свободных мест на рейсах нет – пассажиров определили по ранее поданным заявкам, сообщили авиакомпании. Все рейсы выполняются только в Израиль, потому что воздушное пространство страны закрыто из-за угрозы обстрелов со стороны Ирана.

По оценке министра транспорта Израиля Мири Регев, за пределами страны остаются около 100 тыс. израильтян. Минтранс реализует план «Безопасное возвращение» для организации их эвакуации, однако регулярных вывозных рейсов пока не планируется из-за сохраняющихся рисков для безопасности на фоне эскалации конфликта в регионе.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Израиля автоматически продлили срок действия виз для большинства иностранцев, которые пребывали на территории страны по состоянию на 12 июня 2025 года.

Оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.



