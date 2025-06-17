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    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    13 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    17 июня 2025, 22:55 • Новости дня

    Израиль продлил визы иностранцам до 30 сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Израиля автоматически увеличили срок действия виз для большинства иностранцев, которые пребывали на территории страны по состоянию на 12 июня 2025 года.

    Власти Израиля приняли решение о продлении виз иностранным гражданам, находившимся в стране во время начала военной операции против Ирана, передает ТАСС.

    Согласно заявлению Управления народонаселения и миграции, визы, действовавшие на 12 июня 2025 года, автоматически продлены до 30 сентября 2025 года.

    В ведомстве уточнили, что решение распространяется на большинство иностранных граждан, которые легально находились на территории Израиля. Причиной продления виз стали события, связанные с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

    Напомним, круглосуточная горячая линия департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7 (495) 695-4545, эл. почта dskc@mid.ru

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

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    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

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    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (29)
    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    16 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил о закрытии из-за атак Ирана

    Reuters узнало о закрытии всех НПЗ оператора Bazan group в Хайфе

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильская компания Bazan group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были закрыты после иранской атаки, передает Reuters.

    Израильская компания Bazan Group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие мощности были закрыты после того, как электростанция, используемая для производства пара и электроэнергии, была значительно повреждена в результате атак Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление регулирующих органов.

    Группа заявила, что в результате иранской атаки погибли три сотрудника компании.

    До этого в Telegram-канале агентства новостей Fars появилась информация со ссылкой на израильскую газету Yediot Aharonot о том, что все работы на НПЗ в Хайфе приостановлены.

    «Причиной приостановки работы стал ущерб, нанесенный заводу вчера иранской ракетой. 14-й канал сионистского режима объявил ситуацию на НПЗ критической и сообщил, что все объекты на НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара, и, кроме того, в результате атаки погибли три человека», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Агентство также приложило фото того, что происходит на месте НПЗ в Хайфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

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    17 июня 2025, 01:31 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран в соответствующем посте своей соцсети Truth Social, начав его с фразы о том, что Иран должен был подписать сделку.

    «Ирану стоило бы пойти на сделку (по ядерной программе), которую я призвал их подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Короче, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – написал Трамп в соцсети Х.

    Что имел в виду глава Белого дома, он не пояснил.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

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    16 июня 2025, 23:27 • Новости дня
    Представитель КСИР доложил о начале девятой волны атак на Израиль

    Fars: В КСИР сообщили о девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание»

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю, которая продлится до рассвета, передает Fars.

    «Представитель КСИР заявил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», – передает Telegram-канал агентства новостей Fars.

    В КСИР добавили, что девятая волна атак – это искреннее выполнение обещания из  нескольких ингредиентов: ракет и беспилотников.

    Напомним, обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

    МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

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    17 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

    Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    @ KEYSTONE Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.

    По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

    Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

    «Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

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    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    17 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

    Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    @ Lin Wei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поддержка Израиля в конфликте с Ираном отражает двойные стандарты G7. «Семерка» оправдывает Тель-Авив, но осуждает Москву за проведение СВО и защиту населения Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее страны G7 в совместном заявлении обосновали израильские атаки «правом на самооборону».

    «G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

    Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

    «Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

    Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

    В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

    При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

    Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

    Комментарии (6)
    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    17 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

    Песков заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение между Израилем и Ираном развивается по сценарию галопирующей эскалации, а уровень непредсказуемости ситуации сейчас абсолютный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конфликт между Израилем и Ираном развивается по сценарию стремительной эскалации, уровень непредсказуемости в ситуации достиг максимума, передает ТАСС.

    Песков отметил, что ситуация вызывает тревогу и требует пристального внимания. Он указал, что в Кремле слышали заявления о призывах президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться, а также намеки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможность физического уничтожения духовного лидера Ирана.

    «Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный», – заявил Песков.

    Кремль призвал и Израиль, и Иран к максимальной сдержанности, чтобы впоследствии стороны могли перейти к политико-дипломатическому урегулированию.

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    Песков выразил надежду на переход к мирному диалогу для разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил об осложнении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

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    17 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Россия заявила о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД выразил готовность содействовать диалогу между Ираном и Израилем для урегулирования конфликта, если стороны выразят соответствующее желание.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва готова предоставить всевозможные посреднические услуги, передает ТАСС.

    «И та, и другая сторона об этом знают», – подчеркнул дипломат.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    28 комментариев

    Ситуация обострилась после того, как Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран на следующий день нанес удары по израильским объектам. В последующие дни стороны вновь обменялись атаками, приведшими к жертвам и разрушениям, хотя обе стороны заявили, что ущерб был ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону.


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    17 июня 2025, 10:33 • Новости дня
    У побережья Ирана вблизи Ормузского пролива загорелись три судна

    Tекст: Вера Басилая

    В Оманском заливе недалеко от Ормузского пролива загорелись три судна, сообщил иранский канал Press TV.

    Три судна были охвачены огнем у побережья Ирана в Оманском заливе, передает ТАСС. Суда находились недалеко от Ормузского пролива, по которому проходит главный маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

    Иранский телеканал Press TV сообщил, что сведений о нанесении израильских ударов по этим судам на территории Ирана не поступало.

    Ранее навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем.

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