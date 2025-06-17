Госдума ввела уголовную ответственность для дропперов

Tекст: Александра Юдина

Документ дополняет статью 187 УК РФ и предусматривает наказание за передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу из корыстной заинтересованности, если это используется для совершения неправомерных операций, передает ТАСС.

За такие действия может быть назначен штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Аналогичные меры наказания предусмотрены за совершение неправомерных операций с электронным средством платежа по указанию другого лица, если мотивом является корыстная заинтересованность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России выделил три основных типа дропперов, использующихся в мошеннических схемах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть поправки в законодательство о введении уголовной ответственности для дропперов.