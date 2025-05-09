Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади
На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.
Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.
В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».