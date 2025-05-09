Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
ТОС-2 «Тосочка» и самоходка «Мальва» впервые участвовали в параде Победы
В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».
Впервые тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» и новейшее самоходное артиллерийское орудие «Мальва» прошли по Красной площади во время парада Победы, передает ТАСС. На Красной площади также показали новые 152-миллиметровые системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном шасси, а также современные реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».
Во время парада диктор подчеркнул, что эти системы представлены на главном военном празднике страны впервые. Демонстрация техники стала частью традиционного прохода военной техники по Красной площади в честь годовщины Победы.
Ранее сообщалось, что колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.