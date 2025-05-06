Половина населения Германии признала стыд за роль страны во Второй мировой

Tекст: Ольга Иванова

Иследование, проведенное с 3 по 16 апреля, выяснило, что половина опрошенных в Германии заявили о чувстве стыда за роль своей страны во Второй мировой войне. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе опроса респондентам предложили высказаться о чувствах, которые они испытывают к роли своей страны в конфликте. Ощущение стыда признали 50% жителей Германии, в то время как гордость выразили только 3%. Еще 40% не испытывают ни стыда, ни гордости.

Схожая картина наблюдается в Италии, где стыд испытывает 41% опрошенных, а 7% заявили о гордости. Жители Британии (66%) и США (61%) чаще других испытывают гордость за роль своих стран во Второй мировой. Во Франции этот показатель составил 31%, а о стыде заявили 14%.

Большинство респондентов в западных странах и США считают преподавание истории Второй мировой важным. Также до 87% опрошенных уверены в актуальности событий войны и периода перед ней. Точное количество участников исследования не раскрывается.

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