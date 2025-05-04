Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате СНГ по городкам

Россияне заняли все призовые места командного турнира чемпионата СНГ по городкам

Tекст: Мария Иванова

Сборные России заняли все призовые места в командном турнире на чемпионате СНГ по городошному спорту, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в городе Молодечно, Белоруссия, и приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Золото выиграла команда «Россия-1» в составе Анастасии Ковлешенко и Антона Евтушенко. Второе место заняла команда «Россия-2» с Екатериной Варнашиной и Владимиром Поляковым. Бронзовые награды достались Жанне Акрымовой и Владимиру Синькову из «Россия-4».

Ранее Ковлешенко установила мировой рекорд, сбив 90 фигур 111 бросками. В женских «европейских городках» весь пьедестал также заняли россиянки: Ковлешенко стала первой, Акрымова второй, Дарья Круглякова – третьей.

В мужском турнире лучшим стал Антон Евтушенко. Серебро выиграл Антон Дроздович из Белоруссии, а бронза досталась россиянину Алексею Елисееву. Турнир завершится 5 мая, в нем разыгрываются награды в дисциплинах «классические городки», «еврогородки» и «городки финские – кюккя».

Ранее в воскресенье российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции», опередив ближайшего соперника на 76 километров.