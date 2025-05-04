За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате СНГ по городкам
Россияне заняли все призовые места командного турнира чемпионата СНГ по городкам
Команды из России заняли весь пьедестал командного турнира на чемпионате СНГ по городошному спорту, который проходит в Белоруссии и посвящен 80-летию Победы.
Сборные России заняли все призовые места в командном турнире на чемпионате СНГ по городошному спорту, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в городе Молодечно, Белоруссия, и приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Золото выиграла команда «Россия-1» в составе Анастасии Ковлешенко и Антона Евтушенко. Второе место заняла команда «Россия-2» с Екатериной Варнашиной и Владимиром Поляковым. Бронзовые награды достались Жанне Акрымовой и Владимиру Синькову из «Россия-4».
Ранее Ковлешенко установила мировой рекорд, сбив 90 фигур 111 бросками. В женских «европейских городках» весь пьедестал также заняли россиянки: Ковлешенко стала первой, Акрымова второй, Дарья Круглякова – третьей.
В мужском турнире лучшим стал Антон Евтушенко. Серебро выиграл Антон Дроздович из Белоруссии, а бронза досталась россиянину Алексею Елисееву. Турнир завершится 5 мая, в нем разыгрываются награды в дисциплинах «классические городки», «еврогородки» и «городки финские – кюккя».
Ранее в воскресенье российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции», опередив ближайшего соперника на 76 километров.