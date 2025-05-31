Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В РСТ не зафиксировали вспышки лихорадки чикунгунья у российских туристов
В РСТ не зафиксировали вспышки лихорадки чикунгунья у российских туристов на Мальдивах
Туроператоры не отметили роста числа заболевших лихорадкой чикунгунья среди российских туристов на Мальдивах.
Российские туроператоры не отмечают увеличения числа обращений со стороны туристов, заболевших лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Он подчеркнул: «Туристические компании не фиксируют увеличения обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевания необходимо обратиться в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи».
Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин также подтвердил, что вспышки лихорадки чикунгунья на Мальдивах не зарегистрировано. Однако россиянам рекомендовано соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров, передает ТАСС.
Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что российские туристы на Мальдивах массово покупают спреи и другие средства защиты от комаров из-за опасений по поводу лихорадки чикунгунья. По информации канала, на территориях отелей не проводили обработки от насекомых, а количество укусов комаров увеличилось за последние дни.
Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, распространяемая в основном комарами. Среди симптомов отмечаются высокая температура, сильные головные боли, а также боли в мышцах и суставах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.
Посольство России ранее предупредило о рекордной вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке. По состоянию на 27 мая в России не выявлено ни одного завозного случая этой вирусной инфекции.