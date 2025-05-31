В РСТ не зафиксировали вспышки лихорадки чикунгунья у российских туристов на Мальдивах

Tекст: Мария Иванова

Российские туроператоры не отмечают увеличения числа обращений со стороны туристов, заболевших лихорадкой чикунгунья на Мальдивах, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он подчеркнул: «Туристические компании не фиксируют увеличения обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевания необходимо обратиться в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи».

Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин также подтвердил, что вспышки лихорадки чикунгунья на Мальдивах не зарегистрировано. Однако россиянам рекомендовано соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров, передает ТАСС.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что российские туристы на Мальдивах массово покупают спреи и другие средства защиты от комаров из-за опасений по поводу лихорадки чикунгунья. По информации канала, на территориях отелей не проводили обработки от насекомых, а количество укусов комаров увеличилось за последние дни.

Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, распространяемая в основном комарами. Среди симптомов отмечаются высокая температура, сильные головные боли, а также боли в мышцах и суставах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.

Посольство России ранее предупредило о рекордной вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке. По состоянию на 27 мая в России не выявлено ни одного завозного случая этой вирусной инфекции.