Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
СБУ заочно обвинила министра труда ЛНР в «коллаборационизме»
Министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко и ее коллега из министерства строительства заочно обвинены властями Украины в сотрудничестве с российскими властями.
Обвинения министру труда и социальной политики ЛНР Елене Макаренко и заместителю министра строительства и ЖКХ республики Станиславу Дупленко были предъявлены заочно, передает ТАСС. Сообщение об этом опубликовано на странице регионального управления СБУ, курирующего подконтрольные Киеву территории Донбасса, в социальной сети Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).
Хотя в публикации не приведены фамилии, биографические детали совпадают с данными чиновников ЛНР. СБУ инкриминирует обоим «коллаборационизм» на основании их работы в органах власти республики.
Украинские спецслужбы регулярно возбуждают подобные дела против чиновников, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также против журналистов и общественных деятелей, освещающих события на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов получил на Украине заочно восемь лет тюрьмы за поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. Служба безопасности Украины обвинила журналиста Дмитрия Киселева заочно по четырем статьям. Украинский суд предъявил заочные обвинения бывшему капитану футбольной сборной страны Анатолию Тимощуку.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ