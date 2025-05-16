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Суд на Украине заочно обвинил экс-капитана сборной по футболу в поддержке ВС России
Суд на Украине заочно обвинил экс-капитана сборной по футболу Тимощука в поддержке ВС России
Украинский суд заочно предъявил обвинения бывшему капитану сборной страны по футболу Анатолию Тимощуку.
Суд на Украине заочно предъявил обвинения бывшему капитану сборной по футболу, а ныне помощнику тренера петербургского «Зенита» Анатолию Тимощуку за поддержку Вооруженных сил России, передает ТАСС.
В офисе генпрокурора Украины утверждают, что в сентябре 2024 года Тимощук продал на аукционе футболку со своим автографом, а вырученные деньги перечислил одному из подразделений ВС РФ. Имя и фамилия футболиста не называются, но уточняется, что против него в январе 2025 года Владимир Зеленский ввел санкции. В это же время Владимир Зеленский действительно подписал указ о введении санкций против ряда лиц, включая Анатолия Тимощука.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление американского тренера Денниса Люкенса о том, что 44-летний тренер «Зенита» Анатолий Тимощук покинул российскую территорию, не соответствует действительности. Тимощук оспорил в CAS решение УАФ о лишении титулов. Зеленский ввел санкции против Петросяна, Лолиты и Тимощука.