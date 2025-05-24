Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Главу Республики Дагестан заочно приговорили к тюремному сроку на Украине
Меликов получил от Украины восемь лет тюрьмы заочно за помощь участникам СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов получил на Украине заочно восемь лет тюрьмы за поддержку российских военных, участвующих в СВО.
Районный суд города Черновцы на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы, за помощь участникам СВО, передает ТАСС со ссылкой управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.
Вину Меликова признали по статье о финансировании действий, связанных с изменением границ Украины.
Управление СБУ отмечает, что Меликов оказывает ВС России всестороннюю поддержку. Он также был уличен в неоднократном призыве сограждан следовать его примеру, указано в сообщении украинского ведомства в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
В марте пресс-служба главы Дагестана сообщала, что на Украину отправлено более 25 тыс. тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения генеральному директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ