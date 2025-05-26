Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Jerusalem Post сообщила о просьбе США к Израилю отложить операцию в Газе
Американская сторона попросила израильские власти временно воздержаться от начала новой крупной операции в секторе Газа, чтобы дать шанс переговорам с палестинским движением ХАМАС, сообщила Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Как пишет Jerusalem Post, США просили Израиль дать согласие на «два ключевых компонента», передает РИА «Новости».
«Отложить полномасштабную операцию в Газе и позволить продолжающимся переговорам продвигаться параллельно с военной операцией», – говорится в материале.
В ответ израильские официальные лица дали понять, что в случае начала наземной операции армия Израиля не покинет занятые районы, даже если будет достигнута потенциальная сделка. Согласно публикации, власти США продолжают непрямые контакты с представителями ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным пресс-службы анклава, израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и огневой контроль над жилыми районами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении контролировать территорию Газы после завершения операции, подчеркнув необходимость предотвращения гуманитарного кризиса.