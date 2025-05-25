Временные ограничения ввели в аэропорту Ярославля

Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

«Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.