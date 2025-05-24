Исследование показало, что люди из бедных семей вызывают больше доверия

Ученые: Люди, выросшие в бедных семьях, вызывают больше доверия

Tекст: Ирма Каплан

Доверие жизненно важно для успеха во всех видах социальных взаимодействий. Но как люди решают, можно ли доверять человеку? Одним из факторов, который люди могут учитывать, является социальный класс этого человека, предположили ученые и провели серию экспериментов.

«Мы предполагаем, что люди из низших социальных слоев доверяют другим людям больше, чем из более высоких, а мы также рассматриваем нюансы между нынешним классовым контекстом и классовостью в детстве, а также между доверием как поведением и доверием как ожиданием», – рассказали ученые о цели исследования в статье для Journal of Personality and Social Psychology.

Результаты показали, что участники экспериментов склонны считать людей, выросших в семьях с низким доходом, более заслуживающими доверия.

В ходе игры на доверие и оценке вымышленных профилей, описывающих разное социальное происхождение, испытуемые чаще отдавали предпочтение тем, кто рос в менее обеспеченных условиях.

«Они, как правило, считали людей, выросших в семьях низшего класса, более моральными и заслуживающими доверия», – отметила доктор Кристин Лорен, ведущий автор исследования.

По ее словам, испытуемые не всегда были уверены, что люди низкого достатка оправдают оказанное им доверие, даже если действовали так, словно доверяют им.

Эксперименты показали, что ключевую роль для доверия играет именно семейное происхождение, а не только нынешний социальный статус. Исследователи советуют быть стратегичными в подаче себя: людям из богатых семей рекомендуется делать упор на настоящие качества, а тем, кто вырос в бедности, – акцентировать внимание на своем прошлом.

Результаты работы согласуются с другим крупным международным исследованием, проведенным Университетом Агдера, согласно которому отсутствие богатства связано с более высокими моральными стандартами. Авторы отмечают, что распространенные образы из фильмов и литературы о «честных бедняках» находят подтверждение в реальной жизни.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о чертах людей, занимающихся мошенничеством. Внешне ничем не выделяются, но отличаются высоким уровнем технической грамотности и умением внушать доверие своим жертвам.