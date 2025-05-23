Минюст Германии счел необходимым рассмотреть запрет партии АдГ

Tекст: Антон Антонов

«АдГ – не такая партия, как все остальные», – заявила Хубиг, указав, что ведомство по охране конституции считает партию «явно правоэкстремистской». В связи с этим, по словам министра, нужно «серьезно воспринимать эту партию как возможную угрозу демократии».

«В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на FAZ.

При этом министр уточнила, что МВД ФРГ должно сначала проанализировать заключение ведомства. Она добавила, что формальное признание партии правоэкстремистской еще не означает ее автоматическое признание неконституционной.

Хубиг также заявила, что неконституционной партия может быть признана, только если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. Она отметила, что необходимо быстро выяснить, применимо ли это к АдГ. «Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно», – добавила Хубиг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по охране конституции Германии в мае признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской по всей стране. Статус партии пока не повышается до «безусловно правоэкстремистской», поскольку по этому вопросу идет судебное разбирательство. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.