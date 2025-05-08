Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
В Германии временно прекратили считать АдГ правоэкстремистской партией
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии не будет публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда, сообщили немецкие СМИ.
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии не будет публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда, пишет ТАСС. Ведомство дало административному суду Кельна обещание не вмешиваться в его деятельность и воздержаться от публичных заявлений по этому вопросу.
Это означает, что статус всей партии АдГ не будет временно повышаться до «безусловно правоэкстремистской» на официальном уровне. Как отмечается, пресс-релиз ведомства, где партия упоминалась в таком статусе, будет удален с сайта, по меньшей мере на период рассмотрения дела судом.
Ранее ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской на всей территории страны.
Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.