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    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 14:59 • Новости дня

    В Германии временно прекратили считать АдГ правоэкстремистской партией

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральное ведомство по охране Конституции Германии не будет публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда, сообщили немецкие СМИ.

    Федеральное ведомство по охране Конституции Германии не будет публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда, пишет ТАСС. Ведомство дало административному суду Кельна обещание не вмешиваться в его деятельность и воздержаться от публичных заявлений по этому вопросу.

    Это означает, что статус всей партии АдГ не будет временно повышаться до «безусловно правоэкстремистской» на официальном уровне. Как отмечается, пресс-релиз ведомства, где партия упоминалась в таком статусе, будет удален с сайта, по меньшей мере на период рассмотрения дела судом.

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской на всей территории страны.

    Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

    6 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов на первом голосовании в нижней палате парламента, что может отсрочить его инаугурацию, сообщает Bloomberg. Для избрания главой правительства ему не хватило шести голосов: парламентарии отдали Мерцу 310 голосов при необходимых 316 из 630.

    Мерц должен возглавить коалицию ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые вместе контролируют 328 мандатов. Несмотря на формальное большинство, часть депутатов не поддержала своего кандидата, что стало неожиданностью для политических наблюдателей.

    Пока не известно, будет ли повторное голосование проведено сразу же. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не получает абсолютного большинства в трех турах подряд, то на четвертом голосовании достаточно относительного большинства для избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Отмечалось, что утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

    Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге стал следствием глубочайшего политического кризиса в Германии. В закрытом голосовании Мерца отказались поддерживать, в том числе, однопартийцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее потенциальный канцлер не смог набрать необходимые 316 голосов депутатов.

    «Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

    «Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

    «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

    Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

    «Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

    По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (5)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

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    7 мая 2025, 21:39 • Новости дня
    В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала уволили за шутку об изнасиловании

    Der Spiegel: В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала НАТО уволили за шутку об изнасиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование НАТО уволило генерала Гартмута Ренка, занимавшего пост в миссии по военной помощи Украине, после его шутки о насилии, пишет Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, во время совещания Ренк произнес: «Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь». Этот комментарий услышал британский офицер, который сразу обратился с жалобой к руководству, передает «Московский комсомолец».

    Генерал Ренк подтвердил, что произнес данную фразу, однако, по его словам, не вкладывал в нее ничего серьезного и хотел лишь мотивировать солдат. Несмотря на объяснения, руководство завело дисциплинарное дело.

    Министр обороны Германии Борис Писториус подписал распоряжение об увольнении Ренка 1 мая.

    Ранее союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме.

    В апреле вице-адмирал Шошанна Чатфилд, представлявшая США в военном комитете НАТО в Брюсселе, была отстранена от должности из-за возможных разногласий по инициативам в области разнообразия и инклюзивности.

    Коментарии (5)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (11)
    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

    Коментарии (20)
    6 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и открыть путь к новым выбора, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что само выдвижение Мерца, по ее мнению, нарушает предвыборные обещания и говорит о состоянии немецкой политики.

    Вайдель также заявила, что партия АдГ готова взять ответственность за формирование правительства и «поставить страну с головы на ноги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ

    Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

    Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.

    Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

    Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.

    Коментарии (3)
    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 01:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

    Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Берлин подчеркнул, что все юридические аспекты польских репарационных претензий больше не подлежат пересмотру, однако совместные проекты возможны.

    Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

    Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

    Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

    Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.

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    6 мая 2025, 12:01 • Новости дня
    Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер ХДС Фридрих Мерц не стал инициировать второй тур голосования по своей кандидатуре 6 мая, что вызвало неопределенность в вопросе назначения нового канцлера Германии.

    О решении Мерца отказаться от второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера Германии 6 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентской фракции ХДС/ХСС, передает ТАСС.

    Отказ от проведения голосования означает, что Германия во вторник не получит нового главу правительства. Такая ситуация создает определенную политическую неопределенность внутри страны.

    Кроме того, все зарубежные визиты Мерца, ранее запланированные на среду, теперь под вопросом. Он намеревался посетить Париж, а затем Варшаву, однако планы были пересмотрены из-за изменений в парламентском расписании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

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    6 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Мерц пообещал ускорить восстановление лидерства Германии в мире
    Мерц пообещал ускорить восстановление лидерства Германии в мире
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны для «восстановления лидерства Германии» в мире, пишет Bloomberg.

    Он объявил о намерении быстро приступить к работе, реформировать экономику, восстановить ведущую роль Германии на мировой арене и ответить на вопросы граждан по поводу нелегальной миграции, передает Bloomberg.

    Первое заседание нового кабинета Мерц проведет сразу после инаугурации.

    В состав правительства войдет сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в роли министра финансов и вице-канцлера, а также Борис Писториус, сохранивший портфель министра обороны.

    В это же время антииммиграционная партия, недавно признанная внутренней разведкой крайне правой, обогнала блок Мерца в некоторых опросах и стала основной оппозиционной силой в бундестаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах. Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Шольц признал неожиданность провала голосования по новому канцлеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполняющий обязанности канцлера Германии прокомментировал провал голосования по избранию Фридриха Мерца на пост главы правительства и выразил удивление произошедшим.

    Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не ожидал неудачного результата голосования по избранию лидера консерваторов Фридриха Мерца новым канцлером, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос журнала Stern, рассчитывал ли он на такой исход, Шольц ответил: «Нет! Это абсурд».

    После голосования в Бундестаге Шольц выглядел взволнованным и участвовал в заседании фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, произошедшее «не доставляет радости», однако он уверен, что ситуацию можно исправить. Шольц останется исполняющим обязанности канцлера до завершения процедуры избрания нового главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Вагенкнехт выразила надежду на провал Мерца на выборах

    Вагенкнехт выразила надежду, что Мерц не станет федеральным канцлером Германии

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поражение Фридриха Мерца в Бундестаге стало бы лучшим исходом для Германии, комментируя провал первого тура голосования.

    Сопредседатель партии BSW Сара Вагенкнехт выразила мнение, что лидер консерваторов Фридрих Мерц не должен возглавлять правительство Германии, передает ТАСС.

    Политик отметила: «Фридрих Мерц просто не может сделать это и должен вынести из этого урок. Это также сокрушительное поражение для Ларса Клингбайля. Эта черно-красная коалиция перевооружения является мертворожденной. Это был бы хороший день для Германии, если бы на том оно и осталось, и Фридрих Мерц не стал федеральным канцлером». Вагенкнехт подчеркнула негативное отношение к планам по перевооружению, инициированным коалицией.

    Партия Вагенкнехт ранее не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент 23 февраля, не добрав несколько тысяч голосов. BSW пыталась оспорить результаты, заявив о наличии ошибок при подсчете, однако добиться пересмотра ей не удалось. По данным опросов, поддержка партии остается на уровне от 3% до 5%.

    В Бундестаге прошел первый тур голосования по выборам канцлера. Мерц получил 310 голосов, при необходимых 316 для победы. Голосование было анонимным, поэтому остается неизвестным, какие именно депутаты не поддержали кандидата, несмотря на то что коалиция контролирует 328 мест.

    Согласно законодательству Германии, если в первом туре кандидат не набирает абсолютного большинства, через две недели проводится второй тур. Для участия во втором туре лидера может выдвигать четверть состава Бундестага. В случае отсутствия победителя проводится третий тур, где требуется простое большинство. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, президент может либо назначить его, либо объявить новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник Мерц потерпел историческое фиаско.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Между тем провал при голосовании в бундестаге, как отметил Владимир Песков, не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе.

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    6 мая 2025, 04:55 • Новости дня
    Шольц выступил с прощальной речью

    Tекст: Антон Антонов

    Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.

    «Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство!» – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Мерцу и его правительству предстоит столкнуться с «трудными часами», и выразил надежду, что будущие встречи придадут Мерцу силы и уверенность.

    Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок также опубликовала в соцсетях собственное прощальное видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах. Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

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