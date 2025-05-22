Путин вручил золотые звезды Героя России трем космонавтам

Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области

Политолог Асафов: Сплоченность российского общества стала основой нашей победы в Курском приграничье

Tекст: Олег Исайченко

«Благодаря героизму армии и слаженной работе волонтеров и простых людей враг в Курской области был разгромлен. Президент следил в ежедневном формате за обстановкой в приграничье, за подвигом солдат, которые освобождали территорию от оккупации украинскими военными и другими вражескими ДРГ», – заявил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате.

«Сегодня тысячи волонтеров в Курской области продолжают свою работу, оказывая адресную помощь всем нуждающимся. Глава государства держит ситуацию в приграничных территориях на контроле. Особое внимание уделяется восстановлению Курской области и возвращению пострадавших жителей к прежней жизни», – добавил он.

«Добровольчество и милосердие – часть культурного кода россиян. Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества», – заключил Малькевич.

«Испытание, вызванное вражеским вторжением в Курскую область, было преодолено благодаря сплоченности и совместной усилиям всего общества. Это и военные, и общественность, и местные администрации, волонтеры и просто неравнодушные граждане, которые помогали пострадавшим тогда и продолжают сейчас оказывать им помощь», – сказал Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. По словам собеседника, в ходе визита в Курскую область Путин особо отметил, что именно сплоченность общества стала основой нашей победы в приграничье.

«Стоит обратить внимание на то, что для российского лидера важны встречи с простыми гражданами, волонтерами, служащими, военными. В какой-то иной управленческой и кадровой логике главе государства хватило бы простого доклада о ситуации в Курской области. Но в силу погруженности в повестку всех регионов Путин совершает личные поездки, общается с жителями и главами регионов. Такое неравнодушие всех – от президента до простого гражданина – помогает нам побеждать, возвращать мир на территории, где еще вчера находился противник, восстанавливать разрушенное», – акцентировал аналитик.

Асафов подчеркнул еще один важный момент в поездке Путина в регион – посещение президентом строящейся Курской АЭС-2. Противник вынашивал планы по захвату «символического объекта» – АЭС в Курчатове , но ему не позволили это сделать. «Возведение атомных станций играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Более того, наши прорывные технологии в этой области признает весь мир», – сказал Асафов.



Он подчеркнул, что в ходе визита в Курскую область Путин поставил перед регионом новые цели и задачи. Среди них – увеличение группировки разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой, а также сохранение выплаты в 65 тыс. рублей для жителей, пока они не смогут вернуться в свои дома. Он также в целом поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории Курской области.

«В повестке управленческих решений президента – человек. Речь идет о помощи тем, кто в ней нуждается, а также о заделе на будущее. Поручения главы государства отвечают целям нормализации жизни в регионе и дальнейшего его развития, несмотря на те бедствия, которые пришлись на эту территорию», – акцентировал Асафов.



Напомним, Путин 20 мая посетил Курскую область. Это первая поездка президента в регион с момента его освобождения от ВСУ. Глава государства, в частности, встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, сообщили в Кремле. «Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», – сказал Путин в начале встречи.

Президент подчеркнул, что владеет всей информацией по Курской области – сведения он получает от военных, кабмина, спецслужб и областных властей.



Также российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. Позже глава государства провел личную встречу с врио губернатора Александром Хинштейном. Глава региона рассказал, что в приграничье активно ведется разминирование территории. Путин поручил увеличить группировку для выполнения этой задачи, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

Хинштейн попросил Путина продлить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей вынужденно эвакуированным жителям приграничья «по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома». Президент поддержал это предложение. Также Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей, которые внесли особый вклад в восстановление региона.

