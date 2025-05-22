  • Новость часаРоссийские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент ЮАР показал в Белом доме свое отличие от Зеленского
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    Эксперт указал на очень слабую охрану сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Александр Ревва получил российское гражданство
    Над регионами России за полтора дня сбито 485 украинских беспилотников
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    Госдума одобрила поэтапное введение цифрового рубля
    Польша заявила о невозможности создания европейской армии
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    110 комментариев
    22 мая 2025, 14:57 • Новости дня

    Путин вручил звезды Героев России медикам из Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Во время церемонии в Кремле золотые звезды Героев России были вручены военному медику и главному врачу из Херсонской области, передает ТАСС.

    Людмила Болилая под огнем Вооруженных сил Украины продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжелораненого, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее действиям военнослужащий выжил, сама же ефрейтор получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

    Главврач Владимир Харлан получил награду за мужество и самоотверженность при руководстве больницей в условиях постоянной угрозы. В сентябре 2024 года беспилотник атаковал его автомобиль, в результате чего погибла его супруга. В декабре 2024 года украинские вооруженные формирования совершили нападение на больницу, где Харлан был тяжело ранен, а его заместитель погиб.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

    21 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в операции участвовали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр».

    По словам Соловьева, это стало значимым продвижением в ходе боевых действий на данном направлении. Однако Минобороны России пока не выступило с официальными комментариями по данному поводу.

    Ранее в Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб.


    Коментарии (20)
    22 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области, что привело к уничтожению ключевых элементов системы, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России нанесло удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В результате удара были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    По аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16,  также был нанесен удар.

    Минобороны России заявило о поражении более 30 установок Patriot на Украине.



    Коментарии (11)
    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

    Коментарии (7)
    22 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

     «Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.

    Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.

    Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил от южноафриканской стороны советы по урегулированию конфликта с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Об этом президент ЮАР заявил в ходе разговора с американским коллегой, передает smotrim.ru.

    В эфире CNBC Рамафоса добавил, что в разговоре с украинским политиком он посоветовал тому «садиться и договариваться».

    Рамафоса отметил, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела научил жителей, как «установить умиротворение». «Так что мы поделились с ним (с Зеленским) некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», – приводит слова Рамафосы RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что остался недоволен невозможностью связаться с Зеленским из-за его визита в Южную Африку. Глава американского государства во время беседы с президентом ЮАР поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла утром в Киеве, где параллельно с этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.

    Взрывы раздались в Киеве в среду утром, передает ТАСС. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное», однако никаких подробностей инцидента на момент публикации предоставлено не было. Местные власти отказались комментировать ситуацию.

    Как уточняет РИА «Новости», воздушная тревога действует не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Кроме того, сигнал тревоги звучал также в Николаевской области на юге страны и в Днепропетровской области.

    Удары по инфраструктуре на Украине российские военные начали наносить осенью 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Напомним, в ночь на четверг взрывы также прогремели в Сумах, в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, в Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской области

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 00:27 • Новости дня
    Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутных войск
    Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутных войск
    @ кадр из видео «Комсомольская правда»/Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, недавно назначенный главнокомандующим Сухопутными войсками России, получил штандарт из рук министра обороны России Андрея Белоусова, пишет «Красная звезда».

    «Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками», – пишет «Красная звезда».

    Белоусов представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность, что «глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности». Белоусов заявил, что Мордвичев – «опытный боевой офицер», а его «талант военачальника» раскрылся в полной мере в ходе специальной военной операции на Украине.

    В тексте, опубликованном в »Красной звезде«, указывается, что Мордвичев и группировка российских войск «Центр» под его командованием добились «серьезных успехов» в ходе СВО. В частности, речь идет об освобождении Авдеевки. Также он командовал группировкой российских войск в боях за Мариуполь. Мордвичев получил звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России в мае. До этого пост занимал генерал Олег Салюков, который стал заместителем секретаря Совбеза России.

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Зеленский назвал Красноармейское направление самым горячим для ВСУ
    Зеленский назвал Красноармейское направление самым горячим для ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наиболее «горячим» для вооруженных сил Украины является Красноармейское (Покровское) направление в ДНР, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский сообщил об этом после доклада министра обороны Украины Рустема Умерова и командующих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли село Котляровка у границы Днепропетровской области на Красноармейском направлении, идут бои за населенные пункты Троицкое и Орехово. Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр». ВСУ пытались, но не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 10:46 • Новости дня
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы систем ПВО были уничтожены три беспилотника, летевшие в направлении Москвы, отражение атаки беспилотников продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны продолжают отражать атаки беспилотников на Москву, уничтожены три дрона.

    Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС. Как уточнили в Росавиации, аналогичные меры сохраняются в аэропортах Тамбова и Калуги.

    Ограничения вводятся в целях безопасности на фоне продолжающихся атак беспилотников.

    Ранее силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9:54 по московскому времени.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. Сначала поступило сообщение об уничтожении восьми БПЛА, позднее – еще четырех.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что с 02.45 мск действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, но ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 02.47 мск.

    Напомним, за сутки на подлете к Москве уничтожены десятки БПЛА. Также атакам дронов подверглись другие регионы России.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атакам беспилотников подверглись Москва и Тула, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Миляев в Telegram сообщил, что в Тульской области также «отражена очередная воздушная атака», обломки дрона упали в Туле. Никто не пострадал. Миляев предупредил, что «опасность атаки БПЛА сохраняется».

    Напомним, число БПЛА, атаковавших за сутки Москву, уже превысило 30. Ограничены полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 07:56 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение одной ночи системы ПВО предотвратили атаку более ста украинских беспилотников, значительная часть из которых была сбита в Московском регионе.

    Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 105 украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС. По информации Минобороны РФ, основная часть беспилотников – 35 единиц – была уничтожена в воздушном пространстве Московского региона.

    В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с полуночи до 05:30 по московскому времени. Кроме того, 14 летательных аппаратов сбиты над Орловской областью, 12 – над Курской, 11 – над Белгородской и 10 – над Тульской областями.

    В Калужской области уничтожили 9 беспилотников, еще 7 аппаратов сбиты в Воронежской области. По три дрона удалось перехватить в Липецкой и Смоленской областях, один – в Брянской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 06:06 • Новости дня
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Таким образом, за ночь Москву атаковали 26 БПЛА.

    Напомним, в четверг Собянин сообщал об уничтожении силами ПВО 27 летевших на Москву беспилотников.


    Коментарии (2)
    Главное
    Путин вручил Лаврову высшую награду России
    Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек
    В центре Полтавы демонтировали памятник Петру I
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    Стало известно о серьезной аварии при спуске на воду эсминца КНДР
    Грузия резко осудила решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов
    Внутри монумента «Родина – мать зовет!» нашли человеческое тело

    Почему запасов нефти в России хватит только на 26 лет

    Рентабельных запасов нефти России хватит на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов. Однако паниковать еще рано. Это не означает, что менее чем через треть века в России не останется ни одной капли нефти, бюджет лишится трети своих доходов, а российский транспорт станет зависим от импортного бензина. Что же означает эта оценка запасов нефти, и как Россия может ее поднять? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности

    Перейти в раздел

    Президент ЮАР показал в Белом доме свое отличие от Зеленского

    Визит главы ЮАР Сирила Рамафосы в Вашингтон едва не превратился в фарс наподобие того, что случилось в Белом доме с Владимиром Зеленским. Но Рамафоса, в отличие от Зеленского, к визиту в Белый дом основательно подготовился. Сам этот визит показал возросшую роль ЮАР в мировой политике и оказался весьма конструктивным для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............