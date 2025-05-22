Путин вручил звезды Героев России медикам из Херсонской области

Tекст: Александра Юдина

Во время церемонии в Кремле золотые звезды Героев России были вручены военному медику и главному врачу из Херсонской области, передает ТАСС.

Людмила Болилая под огнем Вооруженных сил Украины продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжелораненого, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее действиям военнослужащий выжил, сама же ефрейтор получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

Главврач Владимир Харлан получил награду за мужество и самоотверженность при руководстве больницей в условиях постоянной угрозы. В сентябре 2024 года беспилотник атаковал его автомобиль, в результате чего погибла его супруга. В декабре 2024 года украинские вооруженные формирования совершили нападение на больницу, где Харлан был тяжело ранен, а его заместитель погиб.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.