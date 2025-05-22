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МВД задержало десять человек за отмывание 1 млрд рублей наркодоходов через даркнет
В результате операции в Московской области были задержаны десять подозреваемых в отмывании доходов наркоторговцев на сумму около 1 млрд рублей.
В столичном регионе раскрыта группа, подозреваемая в легализации 1 млрд рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, задержаны десять местных жителей, которых подозревают в незаконном обороте платежных средств и отмывании доходов, совершённых в составе преступного сообщества.
Как уточнила Волк, задержание провели сотрудники подразделения по борьбе с преступными доходами ГУ МВД России по Московской области совместно с ФСБ. По версии следствия, участники группы использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан, чтобы выводить и обналичивать доходы от наркотрафика через даркнет-площадки. Деньги впоследствии использовались организаторами незаконного бизнеса.
Следственный департамент МВД России предъявил подозреваемым обвинения по статьям 174.1, 187 и 210 УК РФ. В ходе обысков в Москве изъяты техника, средства связи и документы, которые могут стать доказательствами по делу. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются следственные действия и мероприятия по установлению и задержанию других участников и руководителей преступного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители в восьми регионах провели масштабную операцию по задержанию участников сообщества, причастных к работе криминального онлайн-маркетплейса по распространению наркотиков.
В Амурской области была пресечена попытка незаконного сбыта крупной партии синтетических наркотиков стоимостью более 150 млн рублей.
В результате совместных операций спецслужбы России, Казахстана и Киргизии задержали четверых участников группировки и изъяли 20 килограммов синтетических наркотиков.