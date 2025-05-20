Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
В Приамурье изъяли синтетические наркотики на 150 млн рублей
В Амурской области пресечена попытка незаконного сбыта крупной партии синтетических наркотиков, стоимость которых превышает 150 млн рублей.
Сотрудники регионального управления ФСБ в Амурской области изъяли крупную партию синтетических наркотиков общей стоимостью свыше 150 млн рублей, передает ТАСС. В официальном сообщении ведомства говорится: «УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность гражданина РФ, намеревавшегося организовать незаконный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Силовики изъяли около 10 кг синтетического наркотика, что по их данным составляет примерно 40 тыс. разовых доз. Уточняется, что подозреваемый готовил распространение запрещенных веществ через интернет.
В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье ликвидировали лаборатории, ежемесячно производившие 500 кг наркотиков. В Челябинской области силовики изъяли рекордные 300 кг наркотиков на сумму 1 млрд рублей. Сотрудники ФСБ раскрыли крупную нарколабораторию в Ярославле.