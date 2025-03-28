Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
В Подмосковье ликвидировали производившие 500 кг наркотиков в месяц лаборатории
Полиция ликвидировала в Подмосковье лаборатории, производившие 500 кг наркотиков в месяц
В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали две нарколаборатории, производившие более полутора миллиона разовых доз наркотиков в месяц, задержали троих подозреваемых и изъяли крупные партии мефедрона, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Подмосковье полицейские ликвидировали две крупные нарколаборатории, которые производили порядка 500 кг синтетических наркотиков в месяц, что соответствует более чем 1,5 млн разовых доз. В ходе операции задержаны двое подозреваемых, изъято более 200 кг мефедрона, сообщила в своем Telegram-канале Ирина Волк.
Операция началась с проверки автомобиля, выезжавшего из поселка в Раменском муниципальном округе, в багажнике которого было обнаружено 4 кг кристаллического вещества. После задержания водителя и пассажира, полицейские обследовали арендованный участок, где нашли две лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте также были обнаружены крупные партии готовых запрещенных веществ, химические реактивы и лабораторное оборудование.
Кроме того, был задержан третий наркоделец. Все изъятые вещества отправлены на экспертизу. Со слов задержанных, сырье для производства наркотиков поступало через тайники-закладки, а готовая продукция расфасовывалась для отправки в различные регионы страны под руководством куратора нелегального интернет-магазина. Рыночная стоимость изъятого наркотика превышает 800 млн рублей.
Ранее ФСБ задержала в Смоленской и Владимирской областях подозреваемых в организации канала сбыта наркотических веществ, у которых нашли более 279 килограммов N-метилэфедрона.
Правоохранители в Калужской области раскрыли нарколабораторию, организованную жителем Удмуртии, с установленной системой видеонаблюдения для защиты объекта.