Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

Tекст: Вера Басилая

Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.