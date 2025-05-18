Уиткофф выразил надежду на успех разговора Трампа и Путина

Tекст: Ольга Иванова

Уиткофф выразил надежду на положительный исход телефонного разговора между Трампом и Путиным, передает РИА «Новости». По его мнению, такая беседа может «расчистить затор» в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

Уиткофф заявил телеканалу ABC: «Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок».

Он также добавил, что рассчитывает на успех предстоящей беседы, подчеркивая важность прямого диалога между лидерами двух стран для продвижения процесса урегулирования.

Ранее Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.