Госдума приняла закон о локализации машин такси

Tекст: Ольга Иванова

Документ позволяет регионам самостоятельно устанавливать обязательные критерии локализации для легковых такси. Для того чтобы автомобиль был включен в реестр такси, теперь потребуется выполнение одного из условий: достаточное количество баллов локализации, как для государственных закупок, либо производство машины по специнвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

С 1 января 2033 года единственным критерием попадания в реестр станет набор необходимого количества баллов локализации. Для Калининградской области и Сибирского федерального округа требования начнут действовать только с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальнего Востока – с 1 марта 2030 года.

В случае одобрения закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключения из новых правил предусмотрены для отдельных регионов, чтобы обеспечить плавный переход.

Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.