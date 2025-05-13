  • Новость часаГосдума приняла закон о локализации машин такси
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    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    28 комментариев
    13 мая 2025, 14:43 • Новости дня

    Госдума приняла закон о локализации машин такси

    Госдума приняла закон о локализации машин такси
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Закон о локализации машин такси был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

    Документ позволяет регионам самостоятельно устанавливать обязательные критерии локализации для легковых такси. Для того чтобы автомобиль был включен в реестр такси, теперь потребуется выполнение одного из условий: достаточное количество баллов локализации, как для государственных закупок, либо производство машины по специнвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

    С 1 января 2033 года единственным критерием попадания в реестр станет набор необходимого количества баллов локализации. Для Калининградской области и Сибирского федерального округа требования начнут действовать только с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальнего Востока – с 1 марта 2030 года.

    В случае одобрения закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключения из новых правил предусмотрены для отдельных регионов, чтобы обеспечить плавный переход.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

    13 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность Суровикина
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На опубликованных посольством кадрах генерал армии Суровикин участвовал в церемонии возложения венка к могиле советского солдата в Алжире.

    Фотографии с церемонии, приуроченной ко Дню Победы, были опубликованы в Telegram-канале посольства России в Алжире, пишет «Коммерсант». На снимках бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин запечатлен в компании посла Алексея Соломатина, военного атташе Владимира Цуканова и сотрудников дипмиссии, когда они идут возлагать венок к могиле советского солдата И. Остапченко.

    В сообщении дипломатического представительства имя Суровикина не упоминалось напрямую, однако он был обозначен по должности как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На опубликованной фотографии генерал заметно похудел и находится во главе группы.

    В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отмечал, что Суровикин работает военным советником в одной из африканских стран.

    Осенью 2024 года сообщалось, что Суровикин находится в Африке, где и встретил свой 58-й день рождения.

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    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 комментариев


    Коментарии (26)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (44)
    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (26)
    12 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу из Ташкента уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    @ Максим Зарецкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В одной из школ Чиланзарского района Ташкента учительнице начальных классов пришлось покинуть работу после попытки провести урок к 9 Мая вместо математики, сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.

    В день инцидента, 8 мая 2025 года, педагог вместо урока математики в 4 «Г» классе решила провести с четвероклассниками занятие, посвященное Дню памяти и почестей. По информации ведомства, администрация школы сразу же предупредила учителя о недопустимости подобных мероприятий во время учебных часов, передает РИА «Новости».

    В комментарии управления отмечается, что инициатива педагога не была одобрена и проведена без уведомления администрации. Власти Ташкента подчеркнули, что официально в Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей, а не День Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

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    12 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена

    Посол Андреев сообщил о полном сворачивании контактов на границе с Польшей

    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

    Он в эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что «все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет». Андреев также отметил, что, несмотря на это, польские граждане продолжают посещать Калининградскую область, поскольку российская сторона не ограничивала их въезд, передает РИА «Новости».

    В то же время посол указал, что польские власти уже более двух лет запрещают въезд российских граждан в Польшу с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. По словам Андреева, польское руководство сделало все возможное для максимального ограничения «нормального человеческого общения» между гражданами двух стран.

    В понедельник советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.

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    13 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский противотанковый комплекс «Корнет» способен уничтожать любую бронетехнику, включая башни танков, независимо от уровня защиты, отметили в Ростехе.

    Как сообщает Telegram-канал Ростех, российский ПТРК «Корнет» признан одним из самых мощных в мире, его ракета пробивает свыше 120 сантиметров броневой стали. По данным представителя компании, особенности боевой части позволяют поражать даже самые защищенные виды техники противника, в том числе западные танки.

    В Ростехе подчеркнули, что ни одна машина, стоящая на вооружении ВСУ, не способна выдержать удар «Корнета». В сообщении отмечается: «Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита».

    В компании привели пример, когда американский танк «Абрамс» был пробит насквозь через броню и двигатель без препятствий для ракеты. В Ростехе заявляют, что одна запущенная ракета гарантированно уничтожает одну машину противника.

    Отмечается, что многослойное бронирование с керамическими и урановыми элементами, а также западная броня типа «Чобхэм» не способны защитить от данного комплекса. «Корнет» способен не только поражать бронетехнику, но и выполнять задачи полевой артиллерии, уничтожая огневые точки, укрепления и скопления живой силы.

    Ранее Минобороны публиковало видео, где российский военнослужащий высоко оценил характеристики комплекса: «Враги уходят уже не на технике, а пешком, потому что у них техники особо и не осталось – все, на чем они ездили, мы сожгли. Работаем фугасами и "Корнетом" по ним в любую погоду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и американской Bradley. Представители Ростеха заявили, что БМП-3 способна уничтожать БМП Bradley.

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    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, у Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

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    12 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сняли с показа спектакли театра Вахтангова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.

    «Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.

    В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Контракт с Шойгу продлен на пять лет

    Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года

    Контракт с Шойгу продлен на пять лет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контракт Сергея Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности России продлен еще на пять лет.

    Пресс-служба сообщила: «Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», передает ТАСС.

    Ранее Шойгу занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, был губернатором Московской области, а затем министром обороны. С мая 2024 года Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России и остается одним из самых опытных членов этого органа.

    Напомним, в октябре президент России Владимир Путин продлил срок службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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    13 мая 2025, 03:02 • Новости дня
    Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в Триполи

    Военная операция в Триполи завершилась, Минобороны ПНЕ подтвердило успех

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Ливии завершили военную операцию, хотя ранее сообщалось о стрельбе и жертвах среди жителей города.

    Министерство обороны Правительства национального единства Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи, передает РИА «Новости». В заявлении отмечено, что даны указания о завершении выполнения плана по обеспечению порядка и стабильности в городе.

    Ранее газета Al Wasat сообщала, что в Триполи был убит глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. По информации издания, он был застрелен в штабе одной из военных бригад, а на юге города жители слышали стрельбу.

    МВД ПНЕ призвало граждан оставаться дома из-за напряженной обстановки. По данным службы скорой помощи, минимум шесть человек пострадали от столкновений в городе.

    Источник в российском посольстве сообщил РИА Новости, что в районе дипмиссии ситуация спокойная и обращений со стороны россиян не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, а работа международного аэропорта была приостановлена.

    В ходе ожесточенных столкновений на юге города пострадали не менее шести человек, однако в районе посольства России ситуация остается спокойной. Власти Ливии выразили решительное несогласие с планами депортации мигрантов в страну и пообещали бороться с подобными инициативами.

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    12 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Курс доллара опустился ниже 80 рублей

    Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с апреля

    Курс доллара опустился ниже 80 рублей
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате торгов курс доллара кратковременно снижался до уровня ниже 80 рублей, что стало минимальным значением с апреля.

    Согласно данным торгов, расчетный курс доллара, используемый как ориентир на внебиржевом рынке, впервые с 21 апреля опускался ниже 80 рублей. К 18:04 по московскому времени курс доллара снижался на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 80,18 рубля, а ранее в течение торгов доходил до 79,999 рубля, передает РИА «Новости».

    В апреле в Минэкономразвития России сообщили, что к декабрю 2025 года курс доллара может составить 98,7 рубля, что совпадет с прежними прогнозами ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти.

    Коментарии (13)
    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 комментариев

    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

    Коментарии (5)
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    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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