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Стало известно о визите Макрона в Британию в июле по приглашению Карла III
Букингемский дворец сообщил о государственном визите Макрона в Британию в июле
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Британию с официальным визитом в июле, во время которого остановится в Виндзорском замке и примет участие в государственном банкете, сообщил Букингемский дворец.
Британский дворец объявил, что Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли приглашение короля Карла III и совершат официальный визит в Британию с 8 по 10 июля 2025 года, сообщает Independent.
По программе визита лидер Франции остановится в Виндзорском замке. В рамках визита для французского президента состоится государственный банкет в исторической резиденции в графстве Беркшир.
Это станет первым государственным визитом президента Франции в Британию с 2008 года, когда страну посещал Николя Саркози. При этом дата второго государственного визита президента США пока не объявлена, хотя он, по ожиданиям, прибудет в Британию в сентябре 2025 года по приглашению премьер-министра Кира Стармера.
Ранее король Британии Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в поместье Сандрингем в английском графстве Норфолк после ссоры главы киевского режима с Дональдом Трампом.