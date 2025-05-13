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    Россия и Китай на пороге нового газового контракта
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    Кобахидзе напомнил Трампу о войне Саакашвили с Россией по заданию «глубинного государства»
    Депардье признан виновным по делу о домогательствах
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    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    17 комментариев
    13 мая 2025, 13:30 • Новости дня

    Стало известно о визите Макрона в Британию в июле по приглашению Карла III

    Букингемский дворец сообщил о государственном визите Макрона в Британию в июле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Британию с официальным визитом в июле, во время которого остановится в Виндзорском замке и примет участие в государственном банкете, сообщил Букингемский дворец.

    Британский дворец объявил, что Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли приглашение короля Карла III и совершат официальный визит в Британию с 8 по 10 июля 2025 года, сообщает Independent.

    По программе визита лидер Франции остановится в Виндзорском замке. В рамках визита для французского президента состоится государственный банкет в исторической резиденции в графстве Беркшир.

    Это станет первым государственным визитом президента Франции в Британию с 2008 года, когда страну посещал Николя Саркози. При этом дата второго государственного визита президента США пока не объявлена, хотя он, по ожиданиям, прибудет в Британию в сентябре 2025 года по приглашению премьер-министра Кира Стармера.

    Ранее король Британии Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в поместье Сандрингем в английском графстве Норфолк после ссоры главы киевского режима с Дональдом Трампом.

    12 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона

    Елисейский дворец назвал происками врагов видео о якобы наркотиках в купе Макрона

    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Елисейский дворец сослался на фейки и врагов Парижа после обсуждения в соцсетях видео, где на столе президента Франции Эммануэля Макрона заметили похожий на наркотики пакет и мини-ложечку.

    Когда европейское единство становится уязвимым, дезинформация переходит все границы, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на французском и английском языках Елисейский дворец, комментируя видео Associated Press (AP) из купе европейских лидеров в поезде по дороге в Киев, на котором некоторые зрители рассмотрели пакетики, похожие на наркотики, и принадлежности для их применения.

    «Когда европейское единство уязвимо, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», – сказано в посте Елисейского дворца.

    На видео AP за столом, где сидят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармен, под рукой Макрона разглядели не то скомканную салфетку, не то платок, не то пакет, который французский лидер спешно берет в руку и прячет в кармане. Это же делает Мерц с предметом, напоминающим маленькую ложку или палочку, неловко улыбаясь и перебирая в руках незаметный и непонятный предмет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции, а Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнув на странные предметы на столе, и высказала ироничное замечание о происходящем. В субботу, 10 мая, в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео и допустил, что это мог быть не сахар.

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    11 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен увидела в действиях президента Франции Эммануэля Макрона признаки подготовки к военному конфликту и недостаток мирных инициатив.

    Президент Франции Эммануэль Макрон своей неопределенной позицией по конфликту на Украине больше напоминает лидера, готовящегося к войне, чем дипломата, заявила Марин Ле Пен во время визита в Италию, передает ТАСС. Она отметила: «Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны».

    Ле Пен также напомнила, что Макрон уже неоднократно заявлял о наличии у него решений по Украине, однако, по ее словам, никаких результатов пока не достигнуто. В интервью итальянской газете Corriere della Sera она подвергла критике инициативу Макрона по формированию так называемой коалиции желающих, с которой он накануне посетил Киев.

    По мнению лидера «Национального объединения», Франция должна стремиться к посредничеству и поиску мирных путей урегулирования, а не участвовать в эскалации. Ле Пен сравнила подход Макрона с политикой президента США Дональда Трампа, отметив, что последний хотя бы задумывается о мире.

    Отдельно она выступила против политики Еврокомиссии, обвинив Брюссель в попытках ограничить суверенитет стран ЕС. Ле Пен считает, что Евросоюз навязывает странам блока курс на милитаризацию на фоне конфликта на Украине.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    13 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога жилья, связанного с британским премьер-министром, в северной части Лондона.

    Задержание подозреваемого по делу о попытке поджога дома, принадлежащего премьер-министру Британии Киру Стармеру, произошло в ночь на 13 мая, передает ТАСС.

    Мужчину, которому 21 год, подозревают в умышленном поджоге с угрозой жизни граждан, а также в причастности к двум другим аналогичным поджогам в том же районе Лондона. Речь идет о попытке поджога автомобиля и еще одного жилого здания.

    Полиция уточнила, что целью поджога стал личный дом Стармера на севере Лондона, сдаваемый в аренду и оцениваемый примерно в 2 млн фунтов. В результате происшествия огонь повредил входную дверь, пострадавших нет.

    Очевидцы сообщили, что непосредственно перед возгоранием услышали громкий хлопок, который разбудил жителей близлежащих домов. Следствие по делу ведет контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, связанных с премьер-министром Британии Киру Стармером. Полиция подозревает поджог.

    Отметим, что накануне Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики.

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    10 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Макрон из Киева пригрозил России новым пакетом санкций

    Макрон анонсировал новые жесткие санкции против России в ближайшие дни

    Макрон из Киева пригрозил России новым пакетом санкций
    @ Andre Luis Alves/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня, сообщил телеканал LCI.

    Макрон заявил, что ближайшие дни станут определяющими для принятия решения о новом пакете санкций против России, если условия перемирия сроком на тридцать дней не будут приняты Москвой, передает РИА «Новости».

    Президент Франции подчеркнул, что новые санкции должны быть гораздо жестче по воздействию на российскую экономику и станут сдерживающим фактором. Он также выразил готовность содействовать организации прямых переговоров между сторонами, несмотря на то, что Киев продолжает отказываться от диалога с Москвой и не отменил запрет на переговоры.

    На угрозы санкций отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что «пугать Россию новыми ограничениями – дело пустое».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении трехдневного перемирия с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы.


    В Минобороны также указали на 9318 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

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    12 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны

    Стармер назвал жизнь в Британии привилегией, которую нужно заслужить

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики страны.

    Британское правительство объявило о новых иммиграционных правилах, касающихся уровня знания языка, который станет обязательным для всех, квалификации, которую повысят до уровня диплома, и срока получения вида на жительство, увеличенного с 5 до 10 лет, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

    «Изменения являются частью правительственного плана перемен, направленного на то, чтобы перевернуть страницу более чем десятилетия упадка, в результате которого иммиграционная система Великобритании вышла из-под контроля с рекордными показателями миграции, что подорвало доверие работающих людей», – сказано в сообщении на сайте правительства.

    Главная идея обновления миграционного законодательства в том, чтобы порвать с позорным прошлым. В течение многих лет Британия поощряла предприятия нанимать низкооплачиваемых работников, а не инвестировать в молодежь. Теперь все должно измениться.

    «Каждая область иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу, будет ужесточена, чтобы у нас было больше контроля. Правоприменение будет жестче, чем когда-либо, и количество иммигрантов снизится. Мы создадим контролируемую, избирательную и справедливую систему, которая признает тех, кто действительно вносит вклад в рост и развитие общества Великобритании», – отмечается в правительственном заявлении.

    Свод новых правил миграционной политики назвали Белая книга, задача которой обеспечить снижение чистой миграции, повышение квалификации и поддержку британских рабочих.

    Белая книга по иммиграции выходит после того, как чистая миграция достигла почти 1 млн в году, закончившемся в июне 2023-го, это в четыре раза превышает уровень 2019 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский предприниматель Грэм Кинг увеличил состояние благодаря многолетнему контракту с правительством страны на расселение беженцев и предоставление им помощи.

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    13 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона

    Брижит Бардо заявила о разочаровании французов политикой Эммануэля Макрона

    Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона
    @ imago stock&people/SKATA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарная французская актриса Брижит Бардо выразила разочарование президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В первом за последние десять лет телеинтервью Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона на посту президента, передает РИА «Новости». Последний раз актриса встречалась с президентом в 2018 году, после чего больше с ним не общалась – по словам Бардо, ей «нечего ему сказать».

    На вопрос журналиста, испытывает ли она разочарование, Бардо ответила утвердительно и подчеркнула: «Это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован».

    Два года назад она направила Макрону открытое письмо, в котором назвала его «злым существом» и заявила, что если он не полезен, значит, вреден.

    Актриса добавила, что Франция сейчас находится не в лучшем состоянии.

    Она также раскритиковала Макрона за невыполненное обещание запретить потребление конины и охоту с гончими собаками во Франции. Бардо выразила поддержку Жерару Депардье, которого судят по обвинениям в домогательствах, и заявила, что не смотрит современные фильмы, потому что они «не заставляют мечтать».

    Отметим, что президент Франции выступит с обращением к народу во вторник, 13 мая.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о признаках подготовки к военному конфликту и недостатке мирных инициатив со стороны Эммануэля Макрона.

    Накануне Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона.

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    13 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах

    Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок картины три года назад и приговорен к 18 месяцам условного срока.

    Суд Парижа признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV. «Жерар Депардье признан виновным», – сообщило издание со ссылкой на заявление судьи.

    Актер был приговорен к 18 месяцам условного срока, сообщает РИА «Новости».

    Обвинение в марте этого года требовало для Депардье именно такое наказание, а также штраф в 20 тыс. евро. В данный момент продолжается зачитывание приговора.

    Инцидент, в котором обвиняют известного артиста, произошел на съемочной площадке три года назад. Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании против Жерара Депардье.

    1 апреля сообщалось, что актер Жерар Депардье, привлеченный к суду во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах, якобы планирует переезд в Россию и уже начал изучать русский.

    2 мая организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбусе решили отменить выступление артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

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    11 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Франция подготовила половину 17-го пакета санкций ЕС против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией, сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.

    Министр в эфире радиостанции France Inter отметил, что европейские страны в течение последних недель активно работали над новым санкционным пакетом. «Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – заявил Барро, передает ТАСС.

    8 мая глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Ранее Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

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    10 мая 2025, 16:15 • Новости дня
    Макрон назвал размещение западных войск на Украине бессмысленным

    Макрон заявил о бессмысленности введения западного контингента на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что развертывание значительного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь не идет о массовом эффекте или отправке тысяч, десятков тысяч или сотен тысяч европейских и западных военных в этот регион.

    «Это было бы бессмысленно... Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», – отметил Макрон.

    При этом он отметил важность присутствия западных военных для демонстрации солидарности с Украиной, но не для ведения масштабных военных операций.

    В марте Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что западные военные на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели.

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    11 мая 2025, 09:36 • Новости дня
    Владелец компании по приему мигрантов в Британии стал миллиардером

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние благодаря многолетнему контракту с правительством страны на расселение беженцев и предоставление им помощи.

    Основатель компании Clearsprings Ready Homes Грэм Кинг стал миллиардером на фоне роста числа просителей убежища, передает РИА «Новости». В материале Sunday Times отмечается, что фирма Кинга имеет контракт с британскими властями на предоставление беженцам жилья, питания и транспортных средств.

    За последний год состояние 58-летнего бизнесмена из графства Эссекс выросло на 35%. Газета указывает, что его доход увеличивается пропорционально росту иммиграции в Британию. Размещение одного мигранта в отеле обходится бюджету в 145 фунтов стерлингов за ночь. По данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), более 38 тыс. мигрантов живут в отелях, что ежедневно требует 5,5 млн фунтов стерлингов из бюджета МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии запретили нелегальным мигрантам получать британское гражданство с 2025 года.

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    12 мая 2025, 10:22 • Новости дня
    Лондон заявил о готовности представить санкции против России на встрече министров

    Глава МИД Британии заявил о готовности представить санкции ЕС против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новые рестрикции будут объявлены на европейском саммите по вопросам безопасности, который впервые проходит в Лондоне с участием ряда стран ЕС, передает Bloomberg.

    Великобритания представит новые санкции против России на европейском саммите по вопросам безопасности, на котором соберутся представители Веймарской группы (Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза), мероприятие впервые проходит в Лондоне, заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

    «Санкции будут направлены против «субъектов, поддерживающих незаконное вторжение России» на Украину, сообщило Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник в заявлении, отправленном по электронной почте», – передает Bloomberg.

    В заявлении Лэмми говорится, что страны Европы сталкиваются с «уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента», который касается не только будущего Украины – он имеет «жизненно важное значение для Европы в целом».

    На фоне снижения поддержки традиционных союзников в лице США европейские страны усиливают сотрудничество в вопросах обороны. Великобритания и ЕС обсуждают соглашение о безопасности и обороне, его подписание ожидается 19 мая.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, в нем Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

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    12 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    FT: Палестинские активисты подали в суд на Британию из-за деталей F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иск против британского правительства был инициирован из-за экспорта деталей для истребителей, используемых Израилем в секторе Газа.

    Иск был подан представителями палестинской правозащитной организации Al-Haq в Высокий суд Лондона, передает ТАСС. Предметом иска стали поставки Британией критически важных компонентов для истребителей F-35, которые используются Израилем.

    По данным Financial Times, в сентябре прошлого года британское правительство приостановило действие некоторых экспортных лицензий на оружие для Израиля, связав это с возможными нарушениями международного гуманитарного права. Однако детали для F-35, поставляемые через США, под это ограничение не попали.

    Истцы заявляют: «Правительство Великобритании продолжает разрешать экспорт деталей для истребителей F-35, использование которых привело к значительным разрушениям в секторе Газа». По их мнению, такое решение нарушает международные обязательства Лондона, включая обязательства по предотвращению геноцида.

    Юристы британского правительства настаивают, что у Лондона была веская причина продолжать экспорт. По их словам, приостановка поставок может нанести ущерб международной безопасности и затронуть интересы НАТО. Приостановка экспорта также может негативно отразиться на обслуживании и эксплуатации F-35 в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за обнаруженных неисправностей. Британия несет крупные убытки в результате закупки американских истребителей F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации и обслуживания этих самолетов.

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    13 мая 2025, 09:49 • Новости дня
    Скотленд-Ярд приступил к расследованию поджогов домов Стармера в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к премьер-министру Британии Киру Стармеру, полиция подозревает поджог, сообщает Independent.

    Контртеррористическая полиция приступила к расследованию поджогов двух объектов в Лондоне, связанных с Кииром Стармером, пишет Independent.

    Пожары произошли в течение суток на дверях двух домов на севере Лондона, экстренные службы прибыли на место.

    Скотленд-Ярд также изучает возможную связь между инцидентами и рассматривает поджог автомобиля в рамках общего дела. В одном из случаев огонь вспыхнул у двери, повредив ее, никто не пострадал.

    Возле одной из резиденций ранее неоднократно собирались пропалестинские активисты и устраивали там протесты.

    В 2020 году в центре Лондона начались беспорядки возле резиденции премьер-министра Британии. Участники акции попытались взять резиденцию штурмом.

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    13 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Продюсер Депардье заявил о давлении СМИ на французский суд

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Жерар Депардье обжалует решение суда, который приговорил его к 18 месяцам условно и запретил участвовать в выборах в течение двух лет.

    Судебный процесс против Жерара Депардье по делу о домогательствах проходил под сильным давлением со стороны СМИ, заявил продюсер актера Арно Фрилле.

    По его словам, решение суда было принято на фоне общественного давления, и правосудие оказалось «в плену внешних соображений», передает ТАСС.

    Фрилле подчеркнул: «Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию».

    Продюсер считает, что суд проигнорировал «неопровержимые» доводы защиты, сделав выбор в пользу общественного мнения и диктата СМИ. По мнению Фрилле, обвинение в СМИ стало равнозначно приговору, а попытки оспорить обвинения воспринимаются как дополнительная вина. Он выразил сожаление, что даже после более чем 55 лет карьеры такие артисты, как Депардье, оказываются втянуты в скандалы из-за изменившихся общественных взглядов.

    Ранее парижский суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах, приговорив его к 18 месяцам лишения свободы условно, а также внес в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Актер был лишен права участвовать в выборах на два года и обязан выплатить двум потерпевшим компенсации по 1 тыс. и 2 тыс. евро за «повторные страдания». Суд не удовлетворил требование прокуратуры о более крупной компенсации и обязательном психологическом лечении.

    Обвинения против Депардье выдвинули две сотрудницы съемочной группы фильма «Зеленые ставни»: 54-летняя художница-декоратор Амели и 34-летняя помощница режиссера Сара. По их словам, актер во время съемок допускал непристойные шутки и приставал к ним. Одна из потерпевших отмечает, что Депардье отказался извиняться после инцидента и повысил на нее голос.

    Сам актер не присутствовал на оглашении приговора, поскольку занят на съемках в Португалии. Его адвокат Жереми Ассу заявил, что будет обжаловать решение суда, подчеркнув: «Жерар Депардье был признан виновным – очевидно, что он будет оспаривать это решение». Он также выразил уверенность в том, что апелляция отклонит подобные решения, поскольку они нарушают право на защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок фильма три года назад и получил 18 месяцев условного срока.

    Организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбус 2 мая решили отменить его выступление после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

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