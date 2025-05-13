Стало известно о визите Макрона в Британию в июле по приглашению Карла III

Букингемский дворец сообщил о государственном визите Макрона в Британию в июле

Tекст: Вера Басилая

Британский дворец объявил, что Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли приглашение короля Карла III и совершат официальный визит в Британию с 8 по 10 июля 2025 года, сообщает Independent.

По программе визита лидер Франции остановится в Виндзорском замке. В рамках визита для французского президента состоится государственный банкет в исторической резиденции в графстве Беркшир.

Это станет первым государственным визитом президента Франции в Британию с 2008 года, когда страну посещал Николя Саркози. При этом дата второго государственного визита президента США пока не объявлена, хотя он, по ожиданиям, прибудет в Британию в сентябре 2025 года по приглашению премьер-министра Кира Стармера.

Ранее король Британии Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в поместье Сандрингем в английском графстве Норфолк после ссоры главы киевского режима с Дональдом Трампом.