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Моряки ледокола «Якутия» спасли лосиху из ледяной ловушки
Члены экипажа ледокола организовали спасательную операцию, чтобы помочь лосихе, зажатой льдами на Турушинском перекате Енисея.
Члены экипажа атомного ледокола «Якутия» спасли лосиху, попавшую в ледовую ловушку на реке Енисей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на Турушинском перекате, когда судно следовало в портопункт Караул. Судаводители заметили животное, зажатое льдами на бровке канала.
Капитан «Якутии» Дмитрий Никитин сообщил: «Животное не могло самостоятельно выбраться из ледовой ловушки. Мы решили помочь. Остановились, чтобы не покалечить бедолагу, и приступили к спасательной операции». Сначала старший помощник капитана, боцман и матрос попытались откопать лосиху вручную, однако животное ослабло и не смогло выбраться.
Для завершения операции пришлось использовать кран, с помощью которого осторожно подняли животное и освободили его. На предприятии уточнили, что вся операция заняла чуть больше 30 минут.
Лосиха после освобождения отправилась к берегу, а экипаж продолжил выполнение рейсового задания.
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