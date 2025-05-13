Моряки ледокола «Якутия» спасли лосиху из ледяной ловушки

Tекст: Мария Иванова

Члены экипажа атомного ледокола «Якутия» спасли лосиху, попавшую в ледовую ловушку на реке Енисей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на Турушинском перекате, когда судно следовало в портопункт Караул. Судаводители заметили животное, зажатое льдами на бровке канала.

Капитан «Якутии» Дмитрий Никитин сообщил: «Животное не могло самостоятельно выбраться из ледовой ловушки. Мы решили помочь. Остановились, чтобы не покалечить бедолагу, и приступили к спасательной операции». Сначала старший помощник капитана, боцман и матрос попытались откопать лосиху вручную, однако животное ослабло и не смогло выбраться.

Для завершения операции пришлось использовать кран, с помощью которого осторожно подняли животное и освободили его. На предприятии уточнили, что вся операция заняла чуть больше 30 минут.

Лосиха после освобождения отправилась к берегу, а экипаж продолжил выполнение рейсового задания.

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