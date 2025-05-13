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Минздрав отказался поддержать тестирование иностранных врачей на знание русского
В Министерстве здравоохранения сочли, что федеральное законодательство не предусматривает отдельную проверку знаний русского языка для иностранных врачей при аккредитации.
Министерство здравоохранения России не поддержало идею о введении специального тестирования на знание русского языка для иностранных врачей, передает РИА «Новости».
В ответе на обращение главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова было отмечено, что федеральный закон № 115-ФЗ не предусматривает дополнительных языковых экзаменов при аккредитации врачей-иностранцев.
По словам заместителя министра Татьяны Семеновой, «правовых оснований для включения в процедуру аккредитации проверки знаний русского языка и коммуникативных навыков не усматривается». В ведомстве напомнили, что иностранные граждане и так обязаны подтвердить уровень владения русским языком для получения разрешения на проживание, работы или патента, предоставив соответствующий сертификат.
В министерстве добавили, что специалисты, получившие медицинское или фармацевтическое образование за рубежом, допускаются к работе только после признания диплома и прохождения аккредитации на русском языке, включающей тесты, практические задания и ситуационные задачи. Организация дополнительных курсов русского языка для уже работающих сотрудников возлагается на региональные органы власти, курирующие здравоохранение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили обязать мигрантов предъявлять справки об отсутствии ВИЧ. В детских садах предложили требовать справки об инфекциях у детей мигрантов. Госдума взяла на контроль нарушения при тестировании мигрантов на знание русского языка.