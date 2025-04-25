Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Справки об инфекциях у детей мигрантов предложили требовать в детсадах
В России предложили требовать справки об инфекциях у детей мигрантов в детсадах
Министерство просвещения предложило для зачисления детей иностранцев в детские сады требовать предоставления медицинских заключений об отсутствии инфекционных заболеваний.
Ведомство подготовило проект соответствующего приказа, передает ТАСС.
В документе отмечается, что родители или законные представители несовершеннолетних, не имеющих гражданства России, должны предъявлять соответствующую справку, подтверждающую отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний будет утверждать уполномоченный орган федеральной власти.
Требование планируется предъявлять ко всем детям-иностранцам и лицам без гражданства, поступающим в дошкольные учреждения страны.
Ранее Госдума взяла на контроль выявленные Рособрнадзором нарушения в вузах, ответственных за тестирование мигрантов на знание русского языка.