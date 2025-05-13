В Пакистане в боевых действиях на линии контроля погиб 51 человек

Tекст: Мария Иванова

О гибели 51 человека в результате боевых действий на линии контроля между Пакистаном и Индией сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на данные межведомственного управления по связям с общественностью пакистанской армии. Согласно этим сведениям, среди погибших оказались 40 мирных жителей и 11 военнослужащих, еще 121 человек получил ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Обострение произошло несмотря на то, что 10 мая стороны договорились о введении режима прекращения огня. Однако, как отмечается в сообщениях, вскоре после соглашения в нескольких городах Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе появились беспилотники, были активированы системы противовоздушной обороны.

12 мая газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия намерена обсуждать дальнейшие вопросы с Пакистаном исключительно на военном уровне, без участия политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне впервые за несколько дней на линии соприкосновения в Джамму и Кашмире не фиксировались какие-либо происшествия или перестрелки. Тем не менее жители приграничных населенных пунктов Индии и Пакистана не могут вернуться домой из-за опасности неразорвавшихся боеприпасов после обстрелов.

10 мая вооруженное противостояние между Индией и Пакистаном было прекращено по договоренности сторон, а прекращение огня вступило в силу в 17.00 по индийскому времени.