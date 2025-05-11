Власти Индии призвали не возвращаться в приграничные деревни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти союзной территории Джамму и Кашмир Индии обратились к жителям приграничных с Пакистаном деревень с просьбой воздержаться от возвращения домой из-за разбросанных неразорвавшихся снарядов, передает ТАСС. Местная полиция призвала: «Не возвращайтесь в находящиеся на передовой деревни. Жизни людей находятся под угрозой, так как после пакистанских обстрелов остались разбросанные неисследованные боеприпасы».

В сообщении полиции отмечается, что в пострадавшие населенные пункты будут направлены саперы для очистки территорий от опасных снарядов, которые могут привести к человеческим жертвам.

Ранее из районов вдоль линии контроля в округах Барамулла, Бандипора и Купвара эвакуировали более 125 тыс. человек. Жителям пришлось покинуть дома из-за высокого риска обстрелов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после объявления перемирия прогремели взрывы. МИД Индии заявил о готовности дать ответ на нарушение режима прекращения огня Пакистаном.