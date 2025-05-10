Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Сборная легенд хоккея победила команду Ночной хоккейной лиги
Легенды хоккея одержали победу над командой Ночной хоккейной лиги со счетом 11:7
В рамках фестиваля на федеральной территории Сириус команда легенд хоккея выиграла у сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 11:7 во Дворце спорта «Большой».
Сборная легенд хоккея одержала победу над командой Ночной хоккейной лиги в традиционном гала-матче фестиваля, который прошел во Дворце спорта «Большой», передает ТАСС.
Итоговый счет встречи составил 11:7 в пользу легенд. В составе победителей сыграли такие звезды, как Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Данис Зарипов, Илья Ковальчук и Игорь Бутман.
Перед матчем министр спорта и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев зачитал приветствие от президента России Владимира Путина.
Финальный этап 14-го всероссийского турнира Ночной хоккейной лиги проходит на федеральной территории Сириус с 4 по 16 мая.
Обладателем Кубка Крутова и гранта Минспорта на 100 млн рублей стала команда «Камские белки» из Ижевска, победившая 9 мая в финале дивизиона «Лига чемпионов 40+» московский коллектив «Большой спорт».
Ночная хоккейная лига основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее главная задача – развитие массового любительского хоккея и привлечение россиян к занятиям спортом. С 2022 года в турнире появилась дополнительная категория – дивизион «Любитель 50+».
В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сохраняет спортивную активность и регулярно участвует в хоккейных матчах. Год назал Игорь Бутман сообщал, что Путин продолжает в свободное время играть в хоккей в составе Ночной хоккейной лиги.