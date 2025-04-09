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Дарчиев: Контакты Путина и Трампа улучшили условия для дипломатов двух стран
Посол Дарчиев заявил о прогрессе в вопросах виз и банковского обслуживания дипмиссий РФ и США
Контакты между президентами России и США уже позволили улучшить ситуацию в вопросах виз и банковского обслуживания дипмиссий, сообщил посол Дарчиев.
Благодаря контактам между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома США Дональдом Трампом удалось достичь прогресса в вопросах визовой поддержки и смягчении условий поездок для дипсостава обеих стран, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.
«Есть небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок, но предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему, имея в виду отмену по максимуму действующих ограничительных мер», – передает слова дипломата ТАСС.
Дарчиев отметил, что лидеры двух стран открыли «окно возможностей» для улучшения отношений и снятия ограничений для дипломатов, кроме того, Россия и США договорились о взаимных гарантиях банковского обслуживания дипломатических миссий.
«(Это касается) в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций», – уточнил посол.
Посол Дарчиев выразил надежду, что российско-американские консультации, которые пройдут 10 апреля в Стамбуле, помогут найти пути для дальнейшего улучшения ситуации и снятия максимального количества дипломатический ограничений для обеих стран.
Как сообщала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что второй раунд российско-американских консультаций по диппредставительствам пройдет 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон.
Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщало, что делегации возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.