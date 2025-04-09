  • Новость часаТрамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
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    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    9 апреля 2025, 10:59 • Новости дня

    Захарова подтвердила второй раунд российско-американских консультаций в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Российско-американские консультации по диппредставительствам пройдут 10 апреля в Стамбуле, участие примут представители обеих сторон, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, данные переговоры сосредоточатся на нормализации работы дипломатических миссий двух стран и состоятся в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова сообщила, что российскую делегацию по-прежнему возглавит посол России в США Александр Дарчиев, а американскую сторону представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Место проведения, формат и состав участников встречи остаются неизменными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд переговоров между делегациями России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле, стороны обсудят работу дипломатических миссий.

    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

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    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 21:39 • Новости дня
    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США

    Госдепартамент США: Украину не включили в повестку новых переговоров России и США

    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США
    @ REUTERS/Anton Vaganov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации проведут встречу в Стамбуле для обсуждения работы дипломатических миссий без упоминания политических вопросов и ситуации на Украине.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что 10 апреля в Стамбуле состоится вторая встреча делегаций России и США, передает ТАСС. Основной темой обсуждения станет стабилизация работы двусторонних дипломатических миссий.

    Брюс подчеркнула, что в повестке дня встречи не будут затрагиваться политические вопросы, вопросы безопасности и ситуация вокруг Украины.

    Ранее стали известны главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле.

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    9 апреля 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова советской карикатурой напомнила о «денацификации по англо-американски»

    Захарова проиллюстрировала «денацификацию по англо-американски» советской карикатурой

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Великобритании к нацизму.

    Захарова в Telegram опубликовала плакат российского карикатуриста Бориса Ефимова «Денацификация по англо-американски». На нем изображены военные США и Великобритании, которые заглядывают в голову эсэсовца со словами: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

    «С 1948 года мало что изменилось», – заявила Захарова в комментарии к карикатуре.

    Напомним, военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард рассказывал, как немецкие генералы, нанятые США после войны, переписывали историю, выставляя вермахт героями.

    США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны, а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете.

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    8 апреля 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль заявил о «страшнейшем ущербе» отношениям России и США при Байдене

    Песков: Администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США

    Кремль заявил о «страшнейшем ущербе» отношениям России и США при Байдене
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США, восстановление доверия между странами остается важной задачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что администрацией предыдущего президента США Джо Байдена отношениям Москвы и Вашингтона был нанесен «страшнейший ущерб». Взаимное доверие между двумя странами только предстоит восстановить, отметил Песков в ответ на вопрос о перспективах СНВ-4, передает ТАСС.

    По словам Пескова, обе стороны прилагают значительные усилия, чтобы нормализовать двусторонние отношения.

    Ранее Песков заявил, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    8 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев прокомментировал рост ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса

    Медведев цитатой из Апокалипсиса на английском проиллюстрировал ядерную угрозу

    Tекст: Ирма Каплан

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул опасность ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса.

    Медведев выразил обеспокоенность обстановкой в мире в сфере ядерной безопасности и нежеланием западных ядерных держав поддерживать процесс разоружения. Для этого в соцсети Х он к посту о Договоре СНВ-III добавил цитату из Апокалипсиса на английском языке.

    «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто устоит?» – процитировал Медведев фразу из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

    Этой репликой в Апокалипсисе завершается фрагмент о том, как Ангел снимает семь печатей, связывавших гнев Божий. Медведев добавил эти слова к посту о договоре по СНВ-III, о котором ранее написал в Telegram-канале, но без библейской цитаты.

    В своем посте Медведев сожалеет о том, что договор не привел к росту безопасности и сокращению ядерных вооружений. Поэтому он сопоставляет современную политическую обстановку с угрозой ядерного конфликта и библейскими пророчествами. Он уверен, что в ближайшие 10 лет ни о каком разоружении не может быть речи.

    «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», – резюмировал политик.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

    Россия со своей стороны заявляла, что поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга. В октябре 2024 года Москва подчеркивала необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.

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    8 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    @ Gerry Angus/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.

    «Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Гретцки признался, что его русский дедушка был бы рад узнать о том, что достижение внука превзошел Овечкин. Мировые СМИ отметили, что Овечкин «совершил невозможное», став абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил хоккеиста.

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    8 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    В Польше не считают вывод военных США из Жешува прекращением помощи Киеву

    В Польше заявили, что вывод военных США из Жешува не говорит о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход американских военных из аэропорта польского города Жешув на границе с Украиной не говорит об окончании американской военной помощи киевскому режиму, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «[Вывод военных США из Жешува] не влияет на оказание военной помощи [Киеву] американской стороной, которая несколько недель назад была разблокирована после недельного перерыва», – заявил Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

    До этого польский президент Анджей Дуда заявлял, что перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны.

    Напомним, объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува, временный контингент США находится там с 2022 года.

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    9 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    Полянский заявил о попытках Запада сорвать переговоры Москвы и Вашингтона
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках западных дипломатов сорвать переговоры между Россией и США.

    В своем Telegram-канале он указал, что дипломаты из Европы и Британии пытаются сорвать переговоры между Россией и США.

    По словам Полянского, на заседании, запрошенном европейцами, британские и европейские дипломаты резко изменили свою риторику. Они теперь обвиняют Россию в нарушении предлагаемого США перемирия и требуют прекратить огонь на неопределенный срок.

    Он добавил, что если ранее западные дипломаты призывали «прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска», то сейчас их акцент сместился на обвинения в нарушении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    8 апреля 2025, 20:37 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консультации между российской и американской стороной намечены на 10 апреля и пройдут в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник агентства ответил на вопрос о дате, сказав: «На 10 апреля ориентир».

    Накануне  пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    9 апреля 2025, 03:50 • Новости дня
    НАСА сообщило о работе с Роскосмосом над планом по сведению МКС с орбиты

    Tекст: Антон Антонов

    НАСА и Роскосмос разрабатывают детальный план по сведению МКС с орбиты, точные сроки этого события пока остаются неопределенными, сообщил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

    «Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения (работы) станции», – приводит слова Бауэрсокса ТАСС.

    Он подчеркнул, что точные сроки пока назвать невозможно, поскольку многое зависит от состояния станции – это может случиться как «позже», так и «раньше», если «со станцией случится что-то плохое».

    Бауэрсокс подчеркнул, что НАСА и Роскосмос работают в этом вопросе «как команда». Прекращение работы станции является важной темой в обсуждениях между Вашингтоном и Москвой. Он уточнил, что на данный момент США планируют финансировать проект до 2030 года, в то время как Россия намерена поддерживать его до 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил, что продолжат сотрудничество с НАСА в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы МКС. Менеджер программы МКС в НАСА Дана Вайгель сообщила, что потребуется более года, прежде чем корабль SpaceX окончательно сведет Международную космическую станцию с орбиты в 2030 году.

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    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

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    8 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу представителей России и США в Стамбуле по линии МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече с США, которая состоится в Стамбуле, Россию представит министерство иностранных дел.

    На брифинге он добавил: «С нашей стороны это будет по линии министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от наших коллег из МИД».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

    Также сообщалось, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.

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    8 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности переговоров по СНВ-4 без доверия к США

    Песков заявил о потребности в доверии для начала переговоров по СНВ-4 с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он заявил, что в переговорах по контролю над стратегическими вооружениями с США невозможно игнорировать ядерные арсеналы других стран. Как пишет ТАСС, Песков отметил изменившиеся условия, в которых обсуждение такой важной темы требует учета потенциалов третьих стран.

    Представитель Кремля напомнил, что в свое время и президент России, и министр иностранных дел делали заявления о необходимости комплексного подхода к вопросу ядерной безопасности. Песков подчеркнул: «В нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно и обсуждать можно только все в комплексе».

    Кроме того, Песков отметил, что для начала переговоров по СНВ-4 требуется определенный уровень отношений с США, который еще предстоит восстановить. Он подчеркнул: «Сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, определенный уровень взаимного доверия». Песков добавил, что для этого необходима политическая воля на высшем уровне.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что договор СНВ-3 не уменьшил риск ядерной войны из-за позиции США.

    В Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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