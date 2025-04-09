  • Новость часаТрамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как советская подводная лодка спасалась под парусом
    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы
    Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву
    Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    Европа обеспокоилась возможным сокращением войск США
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    37 комментариев
    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

    Коментарии (26)
    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    Коментарии (7)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

    Коментарии (9)
    8 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины

    Daily Mail: Подозреваемый в покушении на Трампа пытался купить ракетную установку на Украине

    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины
    @ Martin County Sheriffs Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление Министерства юстиции Южного округа Флориды.

    В заявлении говорится, что Рут обменивался сообщениями с человеком, которого он считал украинцем, обладающим доступом к военному вооружению, используя зашифрованное приложение для обмена сообщениями, пишет Daily Mail.

    В переписке, изложенной в заявлении, Рут просил: «Отправь мне РПГ [гранатомет] или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] нехорош для Украины». Он также заявлял: «Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог победить на выборах».

    Прокуроры считают, что это общение, включая обсуждение цены и отправки оружия, является дополнительным доказательством намерения Рута совершить покушение на Трампа. Он также отправлял собеседнику фотографию с изображением самолета Трампа и комментарием: «Самолет Трампа, он на него садится и сходит ежедневно».

    В июле 2024 года, во время неудавшегося покушения, Рут прокомментировал: «Жаль».

    В сентябре прошлого года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы. ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Издание New York Post писало, что подозреваемый – Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

    Коментарии (4)
    8 апреля 2025, 21:10 • Новости дня
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на заявление МИД Украины о том, что она больше не украинка.

    В ответ на это заявление Спартц подчеркнула, что она гордится своим украинским наследием. «Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, уничтожающих патриотов», – написала политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее издание Telegraph сообщило, что американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от претензий на освобожденные Россией территории, а Владимира Зеленского уйти в отставку. В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил: «В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда останется украинской».

    Коментарии (6)
    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

    Коментарии (16)
    9 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала реакцию Владимира Зеленского на удар российских войск по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживой реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на удар, нанесенный россиянами по месту проведения совещания командиров ВСУ и иностранных наемников, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что 4 апреля российские вооруженные силы совершили высокоточный ракетный удар с фугасным снаряжением по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов. По ее мнению, реакция Зеленского на это событие была в «высшей степени циничной и лживой».

    По ее словам, поражение объектов и гибель гражданского населения в Кривом Роге стали следствием практики киевского режима размещать системы ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    Российское Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Коментарии (15)
    8 апреля 2025, 15:32 • Новости дня
    МИД Японии: Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    МИД Японии: Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Японии Гэн Накатани объявил о присоединении страны к миссии НАТО, которая координирует военные поставки и подготовку украинских военных.

    Это заявление было сделано во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл в Японию с визитом, сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

    В ходе своего пребывания в Японии, которое продлится до 10 апреля, Рютте уже посетил несколько ключевых объектов. Он побывал на базе Сил самообороны в Йокосуке и осмотрел японский фрегат «Могами». Также он посетил завод Mitsubishi Electric Corporation в Камакуре. Эти визиты, как отметили в Министерстве обороны Японии, способствовали укреплению оборонного сотрудничества между Японией и НАТО.

    Японское Минобороны выразило готовность к тесному сотрудничеству с НАТО. В ведомстве подчеркнули важность «неделимости безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах». В рамках визита Рютте также планирует встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

    Ранее Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг возможность переговоров с Японией по мирному договору из-за ее враждебных действий по отношению к России.

    Коментарии (5)
    8 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Царев напомнил о столетней форсированной украинизации

    Царев: Украина повторяет шаги столетней украинизации

    Царев напомнил о столетней форсированной украинизации
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-депутат Олег Царев заявил, что современная Украина повторяет политику украинизации 1925 года, когда советская власть постановила перевести государственный аппарат на украинский язык.

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале отметил, что сто лет назад, 7 апреля 1925 года, пленум ЦК КП(б)У принял решение о форсированной украинизации УССР. Как пишет Царев, эта инициатива началась с удаления русских вывесок, что напоминало действия лидера ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Коновальца в Киеве.

    Однако процесс не ограничился только вывесками. По словам Царева, 30 апреля 1925 года было выпущено постановление, согласно которому госучреждения и предприятия обязали в течение восьми месяцев перейти на украинское делопроизводство. Это требовало от сотрудников еженедельного изучения языка, а нежелающих могли уволить без выходного пособия.

    Царев также привел примеры множественных трудностей, связанных с украинизацией, в том числе проблемы в судебной системе и на предприятиях. Он отметил, что к 1927 году уволили 3,2% всех служащих центральных органов власти за отказ изучать украинский язык.

    В современном контексте, по мнению Царева, Украина продолжает следовать тем же путем, что и в 1925 году, несмотря на стремление откреститься от коммунистического наследия. Он подчеркнул, что памятники украинизаторам, таким как Скрыпник, остаются, а для достижения справедливости Украине необходимо победить в специальной военной операции.

    Ранее глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев.

    Представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

    Коментарии (13)
    8 апреля 2025, 21:39 • Новости дня
    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США

    Госдепартамент США: Украину не включили в повестку новых переговоров России и США

    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США
    @ REUTERS/Anton Vaganov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации проведут встречу в Стамбуле для обсуждения работы дипломатических миссий без упоминания политических вопросов и ситуации на Украине.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что 10 апреля в Стамбуле состоится вторая встреча делегаций России и США, передает ТАСС. Основной темой обсуждения станет стабилизация работы двусторонних дипломатических миссий.

    Брюс подчеркнула, что в повестке дня встречи не будут затрагиваться политические вопросы, вопросы безопасности и ситуация вокруг Украины.

    Ранее стали известны главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал главную цель тарифов Трампа

    Бессент: Конечная цель тарифов Трампа – вернуть рабочие места в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минфина США Скотт Бессент уверен, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.

    Бессент при обсуждении последствий новых масштабных тарифов американского президента Дональда Трампа заявил, что финальная цель тарифной политики – вернуть рабочие места в США.

    «Если мы установим тарифный потолок, конечной целью будет возвращение рабочих мест в США. Но в то же время мы будем взимать значительные пошлины», – сказал Бессент в интервью CNBC.

    Он добавил, что переговоры по тарифам являются результатом многочисленных звонков из других стран, а не резкого падения финансовых рынков. В Белом доме, в частности, корреспонденту ABC News сообщили, что на этой неделе тарифный вопрос прибудет решать представитель Вьетнама, а также японские коллеги «хотели бы покончить со всем этим».

    Бессент убежден, что в случае успеха тарифы «растают, как кубик льда», и доходы будут поступать в казну по мере строительства производственных мощностей в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные им пошлины, заявив, что иногда для исправления ситуации требуется принимать «лекарства», а его меры носят оздоравливающий характер.

    Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» президента США Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа

    Медведев предложил Трампу покарать «истинных организаторов покушения»

    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента, которые, по его словам, сидят на Банковой в Киеве (место расположения администрации президента Украины).

    Медведев в своем Telegram-канале обратился к Дональду Трампу.

    Медведев назвал позором для США ситуацию, когда Вашингтон тратит на поддержку Киева сотни миллиардов долларов, а оружие, «купленное у бандеровцев, используется для попыток убить американского президента». Он призвал Трампа вмешаться.

    «Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» – написал Медведев.

    Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

    Сын Трампа сообщил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке приобретения ракетной установки на Украине.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (6)
    9 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошло 17 взрывов, в Харьковской области Украины продолжает действовать воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о как минимум девяти взрывах в Днепре (Днепропетровске). По данным СМИ, сейчас в Днепропетровской области Украины воздушную тревогу уже отменили, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что в Днепропетровске и Харькове «работают «Герани», «на местах прилетов масштабные пожары».

    Напомним, накануне глава областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.

    Коментарии (0)
    Главное
    АдГ стала самой популярной партией в Германии
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    Кадыров распорядился выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
    Захарова заявила о подготовке военной интервенции Британии и Франции в Одессу
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Главком ВСУ Сырский заявил о сокращении военной помощи США Украине
    Бориса Джонсона ущипнул страус

    Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России

    Хотя Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако рикошетом долетает и до нас. Ожидания глобального кризиса бьют по ценам на нефть и по доходам российского бюджета. Неожиданный удар по нефти пришел и от кого не ждали – от ОПЕК. Российская Urals уже опускается ближе к 50 долларам за баррель, тогда как в бюджете заложено почти 70. Как Россия справится с этим? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советская подводная лодка спасалась под парусом

    9 апреля – годовщина одного из самых легендарных примеров находчивости экипажей советских подводных лодок во время Великой Отечественной. В этот день 1942 года погибла подлодка «Щ-421», но перед тем она пыталась спастись, используя для движения паруса. О чем идет речь и как все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Цветная революция в США закрыла вопрос об отставке Маска

    Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа, где у него образовалось множество врагов. Убрать мультимиллиардера из властных структур требуют и многочисленные митинги протеста. Сдаст ли Трамп своего напарника, от которого, согласно слухам, уже устал? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............